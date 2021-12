Federico Fashion Style, la compagna Letizia: “Mi ha salvato la vita”/ La rivelazione

Federico Fashion Style, celebre parrucchiere dei vip che nelle scorse settimane ha partecipato a Ballando con le Stelle, condivide la propria vita privata con Letizia. La coppia si è fidanzata ufficialmente nel 2013: i due hanno non ha solo un legame sentimentale, ma anche un rapporto di lavoro. Nel 2017 il noto hair stylist e la compagna hanno dato alla luce Sophie, la loro unica figlia. Una bambina desiderata a lungo dai due, che per averla hanno dovuto far ricorso all’inseminazione artificiale.

Arisa e Vito Coppola fidanzati?/ L'annuncio:"Inspiegabile. Lo sappiamo solo noi"

La necessità di ricorrere all’inseminazione artificiale da parte della coppia ha fatto nascere dei dubbi nel pubblico, che si è spesso chiesto se questa scelta non sia stata presa per “nascondere” una presunta omosessualità di Federico. Letizia, in un’intervista a “Novella 2000”, ha dichiarato: “Possono dire quello che vogliono. L’inseminazione è stata strumentalizzata, e questo mi ha infastidito. Non lo nego, è stata considerata la conseguenza di voci che si rincorrono, o la risposta che qualcuno avrebbe voluto a una domanda che però non ha motivo di essere fatta. La verità la sappiamo solo noi. Tante donne vivono questo percorso come un incubo. Perché non sanno quando raggiungeranno il proprio obiettivo e soprattutto se lo raggiungeranno. Io ho rischiato la vita in quel momento. E la vita me l’ha salvata Federico”.

Arisa: "Bacio con Vito Coppola? C'è attrazione"/ "Averlo al mio fianco a Ballando..."

Federico Fashion Style e l’esperienza a Ballando con le Stelle

Federico Fashion Style è reduce dall’esperienza a Ballando con le Stelle. Nonostante inizialmente i giudici sembrassero avere dei pregiudizi nei suoi confronti, l’hair stylist ha fatto ricredere davvero tutti con la sua simpatia, la sua freschezza e quel tocco di talento che non guasta mai, che lo ha condotto fino alla finale, quando poi è stato eliminato insieme alla compagna Anastasia Kuzmina.

Nell’intervista a ‘Novella 2000’, Letizia Porcu ha commentato anche il percorso fatto dal compagno nel noto programma Rai “Io ho tifato per Federico settimana dopo settimana, e sono contenta che sia arrivato fino alla fine, perché so quanto si è impegnato. Ha fatto davvero un bel percorso, sia come ballerino che a livello caratteriale. Poi rimane sempre un personaggio che divide: o lo ami o lo odi. Il suo modo di porsi sul palcoscenico è sopra le righe, ma al di là delle telecamere è una delle persone più buone, rispettose e autentiche che io conosca”.

Lucrezia Lando e Andrea Iannone fidanzati?/ Dopo Ballando con le stelle, una foto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA