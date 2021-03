Grande Fratello Vip 2020, vincitore e classifica/ Tommaso Zorzi trionfa! Pretelli fa sognare…

Grande Fratello Vip 2020, le pagelle della finale

Una finale inevitabilmente dedicata alle emozioni e non senza un pizzico di nostalgia quella del Grande Fratello Vip 5. Dopo più di cinque mesi si chiude la porta rossa e le luci della Casa più spiata d’Italia con un vincitore annunciato: Tommaso Zorzi. Se la conclusione è parsa scontata a molti, non è stato così per alcune delle altre eliminazioni della serata. Andrea Zelletta è stato il primo ad abbandonare la Casa.

Quinto classificato, il “croccantino” o “comodino”, come qualcuno lo ha bonariamente soprannominato, Zelletta ha mostrato sicuramente tenacia, oltre che una grande simpatia, in un percorso che ha brillato soprattutto verso la fine. VOTO 7. Il primo colpo di scena è arrivato col la sfida tra la favorita di questa edizione, Dayane Mello, e Pierpaolo Pretelli. È stata infatti la brasiliana ad essere eliminata e a classificarsi quarta.

Da Dayane Mello a Stefania Orlando: un percorso di emozioni e fragilità

Quello di Dayane Mello al Grande Fratello Vip è stato uno dei percorsi più discussi di sempre. Di certo non lineare e altalenante, ha però riservato tante emozioni, non sempre positive, dentro e fuori la Casa. Ha acceso liti, scatenato forti reazioni, messo in pratica strategie ma di certo è stata una delle più grandi concorrenti passate nella Casa. VOTO 8. E lo stesso possiamo dire di Stefania Orlando, meravigliosa protagonista di questo Grande Fratello Vip. Forte e fragile, sincera ma pronta al gioco, è riuscita a regalare al pubblico grandi emozioni, soprattutto grazie all’amicizia con Tommaso Zorzi. VOTO 8,5. Un’evoluzione in tutto e per tutto quella che ha caratterizzato il percorso di Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip. Entrato in sordina, ha vissuto ogni emozione possibile nella Casa, prendendo consapevolezza dei suoi sentimenti, senza paura di vivere un amore. VOTO 9.

Tommaso Zorzi è il vincitore del Grande Fratello Vip 2020

È stato il vero mattatore del Grande Fratello Vip: ironico, sarcastico, brillante, divertente, forte ma fragile. Tommaso Zorzi è stato l’anima di questa edizione e sfido chiunque a dire il contrario. Per molti il vincitore annunciato, ha alla fine trionfato così come probabilmente era giusto che fosse. Una vittoria che rappresenta l’inizio di un brillante futuro per Tommaso che sicuramente rivedremo presto in Tv. VOTO 10.



