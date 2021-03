ANDREA DI CARLO, FIDANZATO ARISA/ È crisi? Lei smentisce con un post su Instagram

“Quando ti trovi a stare bene con una persona ci stai bene e basta”. Queste le dichiarazioni di Arisa nella sua intervista del 16 febbraio a Sky tg24, dove accenna indirettamente anche al suo rapporto con il fidanzato Andrea Di Carlo. Arisa è lapidaria: il suo sentimento lo descrive così, semplicemente, senza divulgare troppi dettagli sul loro rapporto. Poi lancia un’esortazione: “Consideriamo che il tempo è poco per essere felici e spesso lo sprechiamo. Quindi lasciamoci andare; la cosa più importante è sviluppare un grande amore per se stessi, solo se impariamo ad amarci potremo amare gli altri”. La storia tra Arisa e Andrea è tra le più chiacchierate dell’ultimo periodo, soprattutto perché i due hanno già fissato la data del loro matrimonio: si sposeranno a settembre.

Arisa e Andrea Di Carlo: nessuna crisi, “mi fa sentire bella”

“Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno”, ha scritto Arisa su Instagram, riferendosi al suo fidanzato Andrea Di Carlo. Eppure, nel corso della sua ultima intervista a Domenica in, Arisa aveva lasciato intendere che le cose tra loro non andassero. Evidentemente era solo un’impressione passeggera, visto che – poco dopo – ha pubblicato un post in cui tesseva le lodi del fidanzato: “Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella. Perché mi affranca dal dubbio di non esserlo ed è un problema in meno”. Insomma, a suo dire, Andrea è l’uomo giusto per lei, se non altro perché le dà sicurezza. “Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare”, prosegue la cantante, che – dopo il decimo posto a Sanremo 2021 – è tornata a Roma e a ripreso in mano la sua vita di sempre. A chi la segue consiglia di prendersi cura di sé, come ha imparato a fare lei al fianco di quello che considera l’uomo ‘giusto’, il suo grande amore.

Chi è Andrea Di Carlo, fidanzato di Arisa

Andrea Di Carlo è un manager e autore televisivo abbastanza noto del jet set italiano. In particolare, su uno degli ultimi numeri del settimanale Chi, sono stati divulgati alcuni particolari circa la sua vita privata con Arisa, che avrebbe conosciuto proprio in ambito lavorativo: “I due si stanno frequentando da fine settembre, è stato un colpo di fulmine e sono bellissimi da vedere insieme. Lui le ha regalato ben due anelli di fidanzamento”. Andrea ha avuto un ruolo nel dietro le quinte del programma Oggi è un altro giorno ed è il titolare della Adc Management, che segue personaggi del calibro dell’attore Can Yaman. Con lui, Arisa si lascia definitivamente alle spalle due relazioni importanti, una con Giuseppe Anastasi, autore di molti suoi brani, e l’altra con il manager collega di Andrea Lorenzo Zambelli.



