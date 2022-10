Andrea Dianetti è Claudio Baglioni, Tale e Quale Show 2022/ Pronto a scalare la classifica

Andrea Dianetti è Claudio Baglioni, terza puntata Tale e Quale Show 2022

Andrea Dianetti dovrà imitare Claudio Baglioni nella terza puntata di Tale e Quale Show 2022. Il popolo social vorrebbe vedere il cantante sul podio, l’impresa non sarà facile, ma Andrea ha tutti gli attributi per riuscire a portare a casa la vittoria. I suoi fan si aspettano che questa esperienza al talent possa dargli la giusta visibilità per raggiungere il successo che merita. Andrea dovrà fare affidamento alle sue doti per offrire un’imitazione memorabile. Considerata la vocalità di Baglioni, può essere per Andrea una grande sfida potendo guadagnare punti in classifica. Il popolo social ha molto apprezzato l’ultima esibizione di Andrea Dianetti.

Antonio Ricci vs Baglioni/ "Un liberticida, vero sadismo su Gerry Scotti"

Qualcuno lo ricorda quando ha partecipato ad Amici e già aveva un talento innato. C’è chi lo vorrebbe vedere alla conduzione di un programma televisivo e chi in un musical. Un follower ha bacchettato gli addetti ai lavori, perché potevano fargli fare Morandi da giovane, facendogli cantare uno dei tanti brani meravigliosi del cantante emiliano, così il trucco sarebbe stato più vicino all’originale, invece l’idea di invecchiare un volto giovane ha procurato un disastro. C’è chi invece ha rimproverato Panariello per aver dato alla performance un voto basso, la maggior parte dei fan del programma hanno apprezzato molto l’interpretazione di Andrea Dianetti.

Claudio Baglioni contro Striscia la Notizia/ "Anche Gerry Scotti indagato per..."

Andrea Dianetti, così nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2022

Andrea Dianetti dopo l’interpretazione a Tale e Quale Show 2022 di Damiano dei Maneskin, ha dovuto imitare Gianni Morandi e cantare “Apri tutte le porte”. La voce è stata perfetta e anche i movimenti, quello che è venuto a mancare è stata la somiglianza estetica. Fisicamente ci poteva stare, ma il trucco era completamente sbagliato, questo ha compromesso la valutazione finale da parte della giuria. Andrea nel video che ha anticipato l’esibizione ha rivelato di essere stato contento di interpretare Gianni Morandi poiché per la sua nonna rappresenta un mito. Alla fine della performance il pubblico ha apprezzato con una mezza standing ovation.

Claudio Baglioni/ Un'estate da vero Re, record nei concerti e...

A Loretta Goggi è piaciuta molto l’esibizione di Andrea Dianetti, è stato bravo e ha dimostrato di avere una buona padronanza del palcoscenico, ma il trucco non l’ha convinta molto. Vocalmente la somiglianza con il cantante emiliano è stata perfetta. Anche Giorgio Panariello ha apprezzato la performance, ma esteticamente tutto sembrava tranne che Morandi. Anche a Malgioglio è piaciuto molto, è stato emozionante, ma ancora tutte le porte non gliele aprirebbe. Alla fine della puntata Andrea Dianetti ha totalizzato 58 punti classificandosi al secondo posto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA