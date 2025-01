Andrea ed Emilio, chi sono i figli di Lorenzo Flaherty: “Paternità in anni diversi”

Sarà ospite nella puntata di oggi de La volta buona Flaherty attore noto per aver recitato in molte fiction di successo come Ris Delitti Imperfetti, Distretto di Polizia, Il mistero del lago e tanti altri. In anni più recenti ha partecipato come concorrenti in talent e reality come Ballando con le stelle e Grande Fratello Vip e si è ampiamente dedicato al teatro. Tuttavia mentre sulla sua carriera si conosce molto, sulla sua vita sentimentale e molto più riservato, su chi sono i figli di Lorenzo Flaherty, infatti, si sa poco e nulla.

Andrea ed Emilio sono i figli di Flaherty. Il primo è nato nel 1994 dalla relazione dell’attore con Alessandra Laudadio. Oggi è un giovane uomo di trent’anni ma le informazioni su di lui, su cosa faccia nella vita o se sia fidanzato sono molto scarne. L’altro figlio di Flaherty è il piccolo Emilio di 9 anni, nato dalla relazione con l’attuale moglie Roberta Floris. L’attore in alcune interviste ha rivelato che diventare padre in due età completamente diverse, 25 e 47 anni gli ha fatto vivere la paternità in modo diverso.

Lorenzo Flaherty e il rapporto con i figli Andrea ed Emilio: “Con il primo poca consapevolezza, il secondo botta di energia”

Riservatissimo sulla sua vita privata, lontano dal gossip e restio a parlare della sua sfera intima, sul rapporto con i figli Flaherty ha rivelato in una passata intervista: “Quando mi sono sposato la prima volta avevo 24 anni, grande trasporto, tante aspettative e poca consapevolezza. Invece, con Roberta, dopo anni di convivenza è stato un passo inevitabile. Essere marito e moglie è la ciliegina sulla torta”. I figli di Lorenzo Flaherty sono Andrea ed Emilio, con il primo avuto a soli 25 anni l’attore ha rivelato che c’era molta inconsapevolezza mentre sul secondo ha aggiunto: “Se da una parte la mia età mi spaventa, dall’altra credo che questa nuova paternità sia una formidabile iniezione di felicità. Sono convinto che questo bebè mi darà una sferzata di energia, mi toglierà un bel po’ di anni dalle spalle.”