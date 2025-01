Lorenzo Flaherty, attore cinematografico e teatrale con un curriculum importante, avendo recitato in tanti film di successo, è sposato dal 2012 con Roberta Floris, sua moglie, che lo ha reso papà per la seconda volta di un figlio, Emilio, nato nel 2015. Con Roberta il matrimonio è arrivato il maniera naturale, dopo tanti anni insieme. A raccontarlo era stato proprio l’attore, che si è sposato per la prima volta da giovanissimo, a soli 24 anni, con poca esperienza e tante aspettative. È stato diverso, invece, con la moglie Roberta: il loro matrimonio è arrivato “dopo anni di convivenza, è stato un passo inevitabile. Essere marito e moglie è la ciliegina sulla torta”. Tutto, dunque, è arrivato in maniera naturale e senza forzature e forse proprio per questo il loro rapporto è sempre più forte.

Prima di convolare a nozze, Lorenzo Flaherty e sua moglie Roberta sono stati fidanzati per tanti anni. I due si sono sposati nel 2012 in una splendida villa di Cagliari, Villa Vivaldi, alla quale hanno partecipato amici e parenti più cari. I due, infatti, sono molto riservati anche se spesso, sui loro canali social, si mostrano insieme innamorati e sorridenti, insieme al loro Emilio, che ormai ha quasi dieci anni ed è il frutto più bello del loro grande amore.

Parlando dell’amore con sua moglie, Roberta Floris, Lorenzo Flaherty ha sempre utilizzato splendide prole d’amore. I due, prima di sposarsi, avevano deciso di allontanarsi: dopo dodici anni insieme, infatti, credevano che il loro amore non bastasse più ma così non è stato. “In quel periodo lavoravamo tanto ed eravamo molto stanchi, cosa che ha compromesso la nostra armonia di coppia. Per fortuna dopo soli due mesi abbiamo capito che non potevamo vivere l’uno senza l’altra e ci siamo sposati” ha spiegato tempo fa a “Nuovo” l’attore ed ex concorrente del Grande Fratello.

L’artista aveva poi anche rivelato che lui e Roberta Floris stavano provando ad avere un altro bambino una volta che lui era tornato a casa dal Grande Fratello Vip, programma al quale aveva partecipato nel 2017. I progetti, però, non sono andati come i due speravano: Roberta Floris, chi è la moglie di Lorenzo Flaherty, che ha come fratello un ragazzo più grande, Andrea, nato dal primo matrimonio di lui.