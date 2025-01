Incidente Lorenzo Flaherty: l’accaduto nel 2022

L'attore, negli ultimi anni, ha vissuto anche momenti difficili come quello vissuto nel 2022.

Come riportato dal Corriere della Sera, il 10 ottobre 2022, con la sua Smart ha investito un motorino con a bordo due ragazzi, tra cui la figlia di Massimo Ferrero, l’ex presidente della Sampdoria. La ragazza, a differenza del guidatore, non aveva riportato ferite ed era rimasta illesa. Secondo la ricostruzione, Flaherty era alla guida della sua Smart quando ha investito i due ragazzi che viaggiavano a bordo del motorino e che sono caduti immediatamente a causa dell’impatto.

Incidente Lorenzo Flaherty: la difesa dell’attore

Come riportato dal Corriere della Sera, secondo la Procura, l’incidente si sarebbe potuto evitare se l’attore che si è fermato immediatamente, avesse viaggiato ad una velocità più moderata. La versione dell’attore che sostiene di non aver viaggiato ad una velocità elevata.

“Che il mio cliente non sia colpevole, lo dimostra il fatto che il guidatore del Piaggio non si è costituito parte civile», le parole dell’avvocato Antonio Petrongolo, difensore di Flaherty, riportate da Il Corriere della Sera. Vanessa Ferrero non ha riportato lesioni in seguito all’incidente mentre l’altro ragazzo ha riportato la lesione del crociato anteriore e posteriore del ginocchio destro. Un incidente sul quale l’attore non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni oltre a quanto detto nelle sedi opportune.