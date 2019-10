Andrea Filomena e Jessica Battistello di nuovo insieme/ “Mi sei mancato come l’aria!”

Andrea Filomena e Jessica Battistello sono tornati insieme. Postando uno scatto su Instagram nei rispettivi profili ufficiali, la coppia ha confermato di volerci riprovare, con tanto di dediche. Il ragazzo ha scritto: “Ho deciso di mettere da parte l’orgoglio e riprendermi ciò che mi rende felice… tu o meglio noi”. “Vorrei scrivere tante cose, tantissime cose, ma ci sarà tempo. L’unica cosa che conta adesso è che siamo qui, insieme. Mi sei mancato come l’aria”, ha “replicato” lei. Dopo il falò di Temptation Island, i due sono usciti separati e lei aveva espresso il desiderio di conoscere Alessandro Zarino, il tentatore che le aveva fatto perdere la testa. Una volta fuori, probabilmente tra di loro non è accaduto nulla, nonostante un mese dopo, intervistati da Filippo Bisciglia, avessero fatto intendere alla volontà di volerci almeno provare. Ed invece… lei ha cercato di riconquistare il suo ex e lui è salito sul trono, diventando ufficialmente uno dei tre tronisti di questa nuova stagione di Uomini e Donne, partita dallo scorso settembre. Andrea Filomena durante l’estate ha conosciuto Ida Platano, facendo vociferare la rete.

Andrea Filomena e Jessica Battistello sono tornati insieme

Proprio la fidanzata di Riccardo Guarnieri, tra le pagine di Uomini e Donne Magazine aveva svelato che tipo di rapporto avesse con il parrucchiere: “Quella con Andrea è una conoscenza telefonica: non ci siamo mai visti, l’ho sempre e solo sentito. Tutto è iniziato quando a luglio, girovagando su Instagram, ho visto una storia dove erano taggati lui e la sua ex fidanzata e, andando a curiosare su di loro, per mero caso mi sono accorta che Andrea ad aprile mi aveva mandato un messaggio. Era un messaggio tranquillissimo in cui mi diceva di non perdere il mio sorriso”. Mentre Filomena, sempre allo stesso Magazine, parlando della sua ex Jessica Battistello aveva confidato: “Penso che l’amore che ho provato per lei, puro e sincero, non possa sicuramente sparire da un giorno all’altro. Sono rimasto provato da quest’esperienza ma a oggi penso che più che una sfortuna questa sia stata la mia fortuna più grande: aver capito quello che ho vissuto, quello che sto vivendo e quello che potrò vivere. Man mano che passano i giorni, la sofferenza sta lasciando spazio alla consapevolezza di ciò che è successo e grazie anche alle persone che mi stanno vicino, alla mia famiglia, sto superando questo momento”. Evidentemente le cose sono cambiate…

© RIPRODUZIONE RISERVATA