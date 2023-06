Andrea Foriglio e Aurora Tropea: serata insieme per gli ex Uomini e Donne/ La reazione di Nicole Santinelli

Andrea Foriglio e la serata con Aurora Tropea

Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Nicole Santinelli, ha pubblicato sui social una foto in cui è insieme ad Aurora Tropea. Un incontro casuale in un locale di Roma in cui era presente anche Veronica Ursida, amica di Aurora. Un incontro che, tuttavia, non è passato inosservato soprattutto perché la Tropea ha sempre mostrato stima nei confronti di Nicole Santinelli che, dopo Uomini e Donne, ha ringraziato tutti compresa Aurora. I fan più romantici di Uomini e Donne che, dopo la fine della storia tra Nicole e Carlo Alberto Mancini hanno cominciato a sperare di vederla proprio con Andrea, di fronte alla foto di quest’ultimo con la Tropea non nascondono l’entusiasmo.

Luca Salatino e Matteo Ranieri: weekend insieme per gli ex Uomini e Donne/ I due brindano all'amicizia

Aurora potrebbe essere fare da cupido tra Andrea e Nicole? Il primo ha chiaramente spiegato di non voler essere la seconda scelta di nessuno mentre Nicole ha ribadito di non volerlo cercare. Nel frattempo, mentre Foriglio e Aurora erano insieme, Nicole si trovava in un altro locale con n’amica.

Andrea Foriglio e le dichiarazioni su Nicole Santinelli

Durante il percorso a Uomini e Donne, in tanti pensavano che Andrea Foriglio sarebbe stato la scelta di Nicole Santinelli che, però, gli ha preferito Carlo Alberto Mancini a cui ha detto addio poco dopo. In seguito alla rottura tra l’ex tronista e Carlo, proprio Andrea Foriglio ha parlato della scelta di Nicole in un’intervista rilasciata a Fanpage togliendosi qualche sassolino dalla scarpa.

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri: il nuovo amore é una delusione?/ Lo sfogo social

“Nicole ha scelto la strada più facile. Non gliene faccio una colpa. Ma sono sicuro che lei non ha scelto con il cuore. Ha fatto la scelta più giusta, non quella più vera”, le parole dell’ex corteggiatore il cui nome continua ad essere accostato a Uomini e Donne per il trono della prossima stagione.

LEGGI ANCHE:

Lavinia Mauro è incinta di Alessio Corvino?/ L'ex Uomini e Donne svela tutta la verità

© RIPRODUZIONE RISERVATA