Nicole Santinelli dimentica Uomini e Donne?/ “Cerco pace e serenità”. Poi il ringraziamento ai fan

L’esperienza sul trono di Uomini e Donne non si è conclusa come si aspettava. Nicole Santinelli, dopo essersi concentrata sulla conoscenza con Andrea Foriglio e Carlo Alberto Mancini e aver scelto quest’ultimo, dopo poche settimane, ha deciso di mettere fine alla relazione non avendo trovato in Carlo ciò che cerca in un uomo. Una decisione che ha letteralmente spiazzato il pubblico del dating show di canale 5 che pensava che tra i due potesse esserci una storia importante. E, invece, sono bastati pochi giorni a Nicole per capire di non poter andare avanti nella storia con Carlo e a chi pensava che avrebbe ricontatto Andrea ha immediatamente fatto sapere che non lo avrebbe fatto.

Concentrata su se stessa e sul proprio lavoro, oggi, Nicole è single e ha il cuore libero. L’amore, per il momento, non sembra essere al primo posto nei suoi pensieri anche se, in un post pubblicato su Instagram, non nasconde di essere alla ricerca di pace e serenità.

Nicole Santinelli volta pagina

Chiuso il capitolo Uomini e Donne con l’addio a Carlo Alberto Mancini, Nicole Santinelli volta totalmente pagina trascorrendo il proprio tempo con gli amici di sempre. Approfittando del weekend e del bel tempo, l’ex tronista di è concessa qualche momento di relax al mare documentando il tutto con un post pubblicato su Instagram.

“Ecco un po’ di Ponza… A cercare pace e serenità guardando l’acqua azzurra e limpida, tra i colori che fanno da contorno. A condividere la mia vita con le persone che la riempiono. Grazie, grazie, grazie, di cuore, a Voi tutti che mi seguite con tale affetto e positività, siete nel mio cuore”, ha scritto.

