Andrea Foriglio è ‘Il più bello d’Italia’ ma scoppia la polemica/ L’ex di Uomini e Donne sbotta: “Inutili!”

Andrea Foriglio replica alle critiche ricevute dopo aver vinto la fascia di Più bello d’Italia 2023

Nella serata di domenica 20 agosto Andrea Foriglio – ex corteggiatore di Uomini e Donne che di mestiere fa l’osteopata – ha vinto il concorso Il Più bello d’Italia 2023. Un traguardo che lui stesso ha festeggiato su Instagram con un lungo post, mostrando il momento della premiazione. Peccato che lo stesso scatto celebrativo abbia scatenato molti commenti negativi.

Andrea ha spesso dichiarato che il suo lavoro ha la priorità rispetto al mondo dello spettacolo, motivo per il quale la sua partecipazione al concorso di bellezza ha portato alcuni utenti ad accusarlo di incoerenza. Nel corso di un’intervista rilasciata a Tag24, Foriglio ha replicato a queste critiche, chiarendo le motivazioni di questa sua scelta.

Andrea Foriglio: “Sono andato a Uomini e Donne e non ho mai detto che non mi piace il mondo dello spettacolo”

“A tutte le persone che partecipano ai programmi televisivi, ovviamente, piace quel mondo. Se non ti piace stare davanti alla telecamera, che ci vai a fare?” ha esordito. E ancora: “Sono andato a Uomini e Donne e non ho mai detto che non mi piace il mondo dello spettacolo. Queste persone non so nemmeno chi sono perché non leggo niente, odio il gossip. E tu mi dirai ‘perché hai fatto quel programma se odi il gossip?’. In realtà il gossip mi dà fastidio anche nella vita quotidiana, quindi, se un amico o un’amica mi vuole raccontare un gossip, dico sempre che non mi interessa.”

Foriglio ha perciò concluso: “A volte sono i miei amici a segnalarmi le critiche e i commenti nei miei confronti, perché io non seguo queste pagine. Sono inutili. Fortunatamente il giudizio degli altri mi interessa poco, anzi, non mi interessa proprio. Vado per la mia strada senza ascoltare nessuno.”











