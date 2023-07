Andrea Foriglio: “Nicole Santinelli? Con Carlo ha fatto una scelta di comodo”/ “Dopo Uomini e Donne…”

Andrea Foriglio e la scelta di Nicole Santinelli

All’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne manca poco più di un mese. In attesa di scoprire i nomi dei nuovi tronisti, continuano a tenere banco i protagonisti della scorsa stagione tra cui spicca Andrea Foriglio, non scelta di Nicole Santinelli il cui nome è accostato al trono per la prossima stagione della trasmissione di Maria De Filippi. A distanza di mesi dalla sua esperienza da corteggiatore, Andrea Foriglio ha rilasciato un’intervista al portale TAG24 in cui ha parlato nuovamente di Nicole Santinelli e della sua scelta.

Sulla storia tra Nicole e Carlo Alberto Mancini, Foriglio non ha usato giri di parole. Parlando della rottura, infatti, ha spiegato che “Me l’aspettavo perché a Nicole non piaceva lui secondo me. Ha fatto una scelta di comodo, perché Carlo era ben visto da tutti, mentre io ero molto attaccato nel programma. Scegliere me avrebbe significato andare incontro ad altre critiche. Lui passava da buono e io da cattivo”.

Andrea Foriglio: “Nicole Santinelli non mi ha chiamato”

Andrea Foriglio ribadisce di aver provato sempre un forte interesse nei confronti di Nicole Santinelli con cui avrebbe provato a costruire qualcosa fuori da Uomini e Donne: “A me Nicole piaceva molto, avrei provato a costruire un qualcosa al di fuori. Certo, non posso dire che ero innamorato, anche perché faccio tantissima fatica a innamorarmi, sono una persona molto difficile ed esigente”, ha detto a TAG24.

Poi ha aggiunto: “Non è che io debba innamorarmi per forza, io sto benissimo come sto, poi è normale, se trovi una donna che ti far star bene e ti migliora perché no? Nicole comunque non mi ha contattato dopo che si è lasciata con Alberto. Anche perché, quando si sono lasciati lei ha fatto intendere che sarebbe voluta tornare da me, però io ho fatto subito una storia Instagram dichiarando che non sono la seconda scelta di nessuno”.

