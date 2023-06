Andrea Foriglio: “Se ho sentito Nicole? No e non la cercherò”/ “Ecco perché ha scelto Carlo a Uomini e Donne”

Andrea Foriglio torna a parlare di Nicole Santinelli dopo Uomini e Donne: “Non la cercherò e non l’ho sentita”

Andrea Foriglio torna a parlare di Nicole Santinelli. L’ex tronista di Uomini e Donne, solo poche settimane fa, annunciava la fine della sua breve relazione con Carlo Alberto Mancini, corteggiatore che è stato la sua scelta nel dating show. Al contempo però citava Foriglio, facendo intendere che non le sarebbe dispiaciuto risentire il corteggiatore che aveva a Uomini e Donne ‘scartato’.

Alessandro Murgia e Eleonora Mazzarini stanno di nuovo insieme?/ Vittoria Deganello: "In bocca al lupo"

Andrea, in un’intervista al magazine di Uomini e Donne, aveva allora negato qualsiasi possibilità di una seconda chance con la tronista, cosa che ha ribadito ultimamente durante una chiacchierata ai microfoni del settimanale MIO. “Se ho sentito Nicole? No e non la cercherò. – ha ammesso – Quando ha lasciato Carlo, ha dato l’annuncio nominando anche me. Questa cosa mi è sembrata insolita. Ma io ho un carattere forte, non sono mai stato la seconda scelta di nessuno e non lo sarò ora.”

Beatrice Valli, foto in costume dopo il parto: "Questo è un corpo normale"/ Appello dell'ex di Uomini e Donne

Andrea Foriglio, stoccata a Nicole Santinelli: “Ecco perché ha scelto Carlo e non me”

Andrea Foriglio ha poi smentito le indiscrezioni lanciate da Deianira Marzano: “Beh, ha detto pure che mi sono sentito con Roberta Di Padua. Secondo lei mi vedo e sento con tutte! Se è vero? Assolutamente no!” Infine ha lanciato una stoccata all’ex tronista, dichiarando il motivo per il quale, a suo dire, avrebbe scelto Carlo anziché lui: “Si è fatta condizionare. Voleva scegliere me, ma ha scelto Carlo perché influenzata dalle persone, dalle amiche, dalla famiglia. Si è fatta trasportare dal giudizio altrui.”

Loredana Lecciso concorrente al Grande Fratello Vip 8?/ "Signorini me l'ha proposto, ecco cos'ho risposto"

E ha aggiunto: “Cosa non è andata tra noi? Siamo entrambi orgogliosi e il nostro carattere ci ha fatto scontrare. Non ci siamo presi da quel punto di vista. Ma sono convinto che fino all’ultimo è stata indecisa. Se avesse scelto me, avrebbe avuto meno consensi. La nostra coppia sarebbe stata più criticata rispetto a quella con Carlo.” Andrea ha quindi concluso dichiarando che la rottura tra Nicole e Carlo non è stata per lui una sorpresa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA