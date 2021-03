Andrea Fratino/ Vera star de La Caserma, oggi l’incontro con Elettra Lamborghini?

Andrea Fratino a capo dei soldati ma non prima di aver conquistato la loro fiducia? Sembra proprio che il giovane protagonista de La Caserma sia convinto che sia proprio questo il suo destino e a indirizzarlo ci ha pensato proprio Capo Daretti che lo ha convocato nel suo ufficio nel finale della scorsa puntata proprio per insignirlo di questo compito. Lui ha preso tutto molto seriamente tanto da svegliare i suoi compagni, controllare i loro letti e i loro quadrati e poi spingerli a risistemare tutto minacciando di fare rapporto a Daretti se qualcosa andrà storto. Per fortuna niente è stato sopra le righe anche se il modo di fare di Fratino è finito un po’ sotto la lente da parte degli altri protagonisti del docureality di Rai2, ma cos’altro è successo? Il programma si avvicina al finale con l’ultima puntata in onda questa sera ma quello che sappiamo è che Fratino ha avuto il suo bel da fare soprattutto quando, dopo tanta responsabilità, si è un po’ ribellato al fatto che Daretti ha fatto il nome di due Comandanti e due vice e tra questi non c’era il suo.

Andrea Fratino star de La Caserma tra i blu e i rossi ma…

A quel punto ha deciso di lasciare i Blue shark per presentarsi nella camerata della squadra avversaria per dirsi pronto a tradire rivelando nomi e percorsi che seguiranno i suoi compagni. Dopo l’ilarità generale e la sua performance, il giovane è tornato poi da Lapresa rivelando quello che ha fatto e detto ai suoi compagni per far notare che non è disposto a fare il palo a lui mentre con Ciupilan entrerà in tutte le stanze del Forte per riuscire a trovare una via libera e andare all’attacco. Tutti sanno come sono andate a finire le cose e quindi questa sera si aspettano comunque un gran finale soprattutto alla luce del fatto che, come annunciato dal promo dell’ultima puntata, non ci saranno vincitori e vinti e tutti lotteranno per un fine ultimo e comune. Questo distenderà gli animi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA