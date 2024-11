“La mia relazione con Andrea Giambruno finisce qui“. Così Giorgia Meloni nell’ottobre dell’anno scorso ha annunciato la rottura con il giornalista di Mediaset. Un post ha sancito a livello pubblico la fine della storia d’amore da cui è nata una figlia. Una decisione dolorosa, dietro cui ci sono anche i clamorosi fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia, da cui sono emersi alcuni comportamenti del giornalista nei confronti di alcune colleghe.

Il caso scoppiò il 18 ottobre 2023, quando il tg satirico mandò in onda un Fuorionda molto particolare in cui Giambruno fa il simpatico, si avvicina a una collega e si rivolge a lei dandole consigli non richiesti a tema moda. Il giorno dopo venne mandato in onda un video in cui, invece, il giornalista fa battute allusive a sfondo sessuale con alcune colleghe. Proprio questo secondo fuorionda ha spinto la premier ad annunciare la rottura dopo quasi dieci anni insieme.

Eppure, pochi giorni prima Giambruno aveva parlato a Chi della sua relazione con la premier, alludendo addirittura al fatto che potesse averla sposata in segreto. Sembrava andar tutto a gonfie vele, invece la leader di Fratelli d’Italia annunciando la rottura spiegò che le strade si erano divise da tempo.

ANDREA GIAMBRUNO E GIORGIA MELONI: COLPO DI FULMINE ALLA ROTTURA

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si conobbero nel 2014 nel backstage di un programma dove l’attuale era ospite mentre lui era uno degli autori: tra i due scattò un colpo di fulmine. I retroscena furono svelati dallo stesso giornalista durante un’intervista a Maurizio Costanzo, ai cui microfoni rivelò che si parlarono per la prima volta per una banana, in quanto Meloni era arrivata di corsa e affamata. Quindi, aveva approfittato di una pausa pubblicitaria per mangiare al volo il frutto, portatogli via proprio dal giornalista prima di tornare in onda.

Dopo una fase di corteggiamento è nata una relazione che non è mai culminata con un matrimonio, ma da cui è nata la loro figlia Ginevra, nel 2016. La loro notorietà è senza dubbio cresciuta dopo la vittoria della leader di Fratelli d’Italia alle Elezioni Politiche 2022. Dopo il ritorno sul piccolo schermo del giornalista, però, sono cominciati i problemi, in particolare le polemiche e le gaffe, da cui inizialmente Meloni lo ha difeso, prima appunto di annunciare la rottura, di cui si è parlato negli ultimi mesi perché sono circolati rumors di un riavvicinamento.