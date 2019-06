Andrea Iannone al Festival dell’Amore con Vera Spadini!/ “Tradita” Giulia De Lellis

Andrea Iannone e Giulia De Lellis, l’amore procede a gonfie vele anche se… Sky Sport oggi ha mandato in onda un servizio che vede protagonista proprio il motociclista, che è andato al Festival dell’Amore insieme alla giornalista Vera Spadini. Il pilota dell’Aprilia Racing Team Gresini si è lasciato andare a qualche confessione, basti pensare al commento sulla “coppia più bella del mondo”, composta da Adriano Celentano e Claudia Mori: «Tradimenti e gelosia no… Nella coppia più del mondo non ci sono tradimenti e gelosia». «A me le donne piacciono… belle: penso di avere dei gusti buoni», ha aggiunto Iannone, che ha poi rivelato: «Io sono molto romantico». Un bel messaggio per Giulia De Lellis, meno la gag successiva con Vera Spadini: «Per me esistono tanti tipi d’amore. Non ti ho voluta sposare? Questo matrimonio in questo momento non s’ha da fare. Magari in futuro vediamo, mai dire mai, ma bisogna sentirsi pronti per un matrimonio: è una cosa importante».

ANDREA IANNONE AL FESTIVAL DELL’AMORE CON VERA SPADINI!

Ovviamente si tratta semplicemente di un siparietto, con Iannone che si è prestato molto scherzosamente per il servizio confezionato da Sky Sport. Anche perchè la coppia Iannone-De Lellis è sempre più affiatata, molto attiva sui social e recentemente paparazzata con una scia di polemiche. L’influencer e il pilota di MotoGP stanno insieme da oltre un mese e, reduci da una vacanza in Sardegna, sono pronti a volare ad Ibiza: secondo quanto riportano i colleghi di Chi, i due festeggeranno 30esimo compleanno dello sportivo insieme ad altri amici e parenti. Nel frattempo però il divertimento non manca: poche ore fa Giulia De Lellis ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae a bordo della Ferrari del motociclista. «Ora vi mando la mia posizione. Siccome a lui piace tanto che gli altri toccano le sue cose, se per favore qualcuno vuole venire a toccare un po’ la macchina», ha scherzato l’ex gieffina.

