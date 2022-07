Andrea Iannone al Grande Fratello Vip 7?/ Un anello pubblicato da Signorini…

Andrea Iannone al Grande Fratello Vip 7?

Mancano esattamente due mesi all’inizio del Grande Fratello Vip 7 e i rumors sui concorrenti sono sempre più insistenti. mentre Rita Dalla Chiesa pare non aver sciolto ancora le riserve sulla propria partecipazione, Alfonso Signorini continua a condividere attraverso il proprio profilo instagram indizi sui nuovi inquilini della casa di Cinecittà. Il primo indizio è stata una borsa dimenticata nel suo studio; poi è arrivato uno smalto rosso dimenticato su un taxi e infine una mano ornata di catene che il nuovo concorrente del GF Vip indosserebbe frequentemente e che, pare, siano di George Ciupilan.

Oggi, poi, è arrivato l’indizio sul quarto concorrente. Signorini ha così condiviso la foto di un anello che i fan più attenti hanno riconosciuto come quello indossato spesso da Andrea Iannone. L’ex di Belen, dunque, varcherà la famosa porta rossa di Cinecittà a settembre? Se così fosse, potrebbe ritrovarsi a convivere con un altro ex della Rodriguez.

Andrea Iannone e Antonino Spinalbese insieme al Grande Fratello Vip 7?

Il nome di Andrea Iannone è l’ultimo spuntato sul web come probabile concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. E’ bastato un anello per scatenare il gossip su una sua presunta presenza. Se l’intuizione dei fan del reality dovesse rivelarsi vera, Iannone e Antonino Spinalbese, entrambi ex di Belen Rodriguez, potrebbero ritrovarsi a convivere per mesi nella stessa csa.

Il nome di Spinalbese che, dopo la fine della storia con Belen dedica il proprio tempo alla figlia Luna Marì che, oggi 12 luglio compie un anno, è accostato da mesi al GF Vip. Secondo alcune indiscrezione pare che il suo ingresso nella casa sia ormai certo. Ci sarà anche Iannone? Per ora resta un’ipotesi che sta già stuzzicando gli appassionati del reality.

