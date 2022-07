George Ciupilan al Grande Fratello Vip 7?/ La sua storia: “Con mio papà anni orrendi”

George Ciupilan verso il Grande Fratello Vip 7: la sua storia personale

Alfonso Signorini continua a diffondere inizi social sul cast del Grande Fratello Vip 7, al via da settembre su Canale5. L’ultimo in ordine cronologico è una Instagram story che mostra una mano che indossa una catenina: un’immagine che, secondo molti, sarebbe riferita a George Ciupilan. L’ex protagonista dei reality Il Collegio e La Caserma potrebbe entrare nella Casa di Cinecittà in veste di nuovo concorrente, e anche l’intervista da lui rilasciata a Chi, magazine diretto da Alfonso Signorini, è stato letto dai più come un altro indizio sul suo futuro in tv.

Nel corso dell’intervista il giovanissimo influencer ha raccontato, in particolare, il suo difficile vissuto familiare. Segnato non solo dalla separazione dei genitori, ma anche dal difficile rapporto col padre: “I miei genitori si sono separati quando avevo un anno. Mamma Marilena è venuta in Italia a cercare lavoro e io sono rimasto con mio padre Gigi. Con lui sono stati anni orrendi, beveva, io sono cresciuto da solo. Ricordo che mangiavo sempre uova, da noi sono il cibo del popolo“.

George Ciupilan, l’incontro con la madre che l’ha salvato e portato in Italia

George Ciupilan ricorda quando rincontrò sua madre, che voleva a tutti i costi portarlo in Italia per garantirgli un futuro migliore: “Quando avevo otto anni mia madre con la scusa di una pizza […] mi ha portato fuori. Mentre passeggiavamo mi ha chiesto una foto ricordo. In realtà le serviva la mia foto per il passaporto. Poi mi ha chiesto di fare shopping per acquistare capi di abbigliamento per mio cugino. Finito il giro siamo saliti su un Van e ho capito che stavo andando con lei in Italia. Ero pazzo di gioia“.

Superata la dogana, il ragazzo si è stanziato in Italia rimanendo però nascosto: “Prima a Venezia, poi a Genova, da amiche di mia madre. Passato un po’ di tempo, mi sono stabilizzato in provincia di Savona con mamma e il suo nuovo uomo”. I rapporti con il padre, invece, sono ormai pari a zero: “Sono anni ormai che non lo sento. I ricordi mi fanno troppo male. Rivederlo potrebbe farmi crollare il mondo addosso, anche incontrarlo per caso. Una dottoressa mi ha spiegato che i traumi si riaccendono quando noi li visualizziamo. E io non voglio più ‘vedere’“.

George Ciupilan e il riscatto raggiunto: “Ho iniziato a vivere“

La storia di George Ciupilan è una parabola ascendente segnata dal desiderio di riscatto e di rinascita, dopo anni difficili vissuti in Romania. E così ha deciso di intraprendere la strada dello spettacolo e della televisione, diventando influencer seguitissimo dai fan ma anche volto noto dei reality di Rai2, prima con Il Collegio, poi con La Caserma. Parlando del provino per il suo primo reality, a Chi ricorda: “Una sera ho guardato Il Collegio su Rai2 e ho detto a mia madre: ‘Faccio il casting, mi prendono mamma, vedrai’. Lei, che in quel momento faceva piccoli lavoretti, mi ha risposto: ‘Vai, sono con te’“.

L’esperienza in tv, unitamente al suo successo sui social, gli hanno garantito popolarità e qualche soldino. E ora guarda al futuro con maggior speranza: “Mi hanno preso per la quarta edizione e finalmente sono riuscito a essere me stesso, a venir fuori, a parlare, e sono stato trattato da persona e non come ‘il rumeno’“. E, a seguire, è arrivata La Caserma: “E timidezza finalmente addio. Ho iniziato a vivere, perché non avevo mai vissuto prima. Mi sono sentito accettato. E ringrazio chi mi ha dato questa opportunità. Inoltre ho guadagnato anche dei soldini che ho portato a casa. Nel mentre, ho iniziato a postare i video che facevo da solo per cercare sicurezza, ed è stato un boom incredibile“.

