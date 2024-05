“Andrea Iannone geloso di Elodie e Tananai”/ Il duetto scatena il pilota: “cos’è accaduto dietro le quinte”

Andrea Iannone geloso di Elodie e Tananai dopo il duetto diventato virale?

Pochi giorni fa, in occasione del concerto evento Una Nessuna Centomila, Elodie e Tananai si sono ritrovati sul palco dell’Arena di Verona insieme e hanno duettato sulle note di ‘Tango’. Il video del duetto (che trovate alla fine dell’articolo) in poche ore è diventato virale e ha fatto impazzire i fan dei due artisti, colpiti dalla loro affinità sul palco. A quanto pare, altrettanto colpito è stato Andrea Iannone, fidanzato di Elodie. Il pilota sarebbe stato infatti ingelosito dalla vicinanza della fidanzata e Tananai.

È questa l’indiscrezione che lancia il settimanale Chi tra le sue Chicche di gossip. “Durante la kermesse Una Nessuna Centomila, l’infuocato duetto tra Tananai ed Elodie, che hanno cantato stretti stretti, ha acceso la fiammella della gelosia in Andrea Iannone, che, terminata l’esibizione, ha subito chiamato la fidanzata e non per farle… i complimenti!” si legge sul magazine.

L’affiatamento di Elodie e Tananai è stato tale da infastidire Andrea Iannone, secondo l’indiscrezione lanciata da CHI. D’altronde, la storia d’amore tra il pilota e la cantante procede a gonfie vele e ormai da lungo tempo. Entrambi hanno avuto in passato delusioni d’amore importanti con volti molto celebri dello spettacolo: Iannone ha avuto una storia d’amore con Belen Rodriguez, dopo la prima separazione di lei da Stefano De Martino; Elodie, invece, ha avuto una lunga relazione col rapper Marracash, al quale è rimasta legata come amica e collega. Oggi nel suo cuore c’è spazio solo per Andrea. Quella con Tananai? Solo interpretazione da artista musicale.

Elodie e Tananai che cantano Tango all’Arena di Verona per #UnaNessunaCentomila 🤍 pic.twitter.com/m1PSC87uNf — Tanarchive 📂 (@dailytananai) May 4, 2024













