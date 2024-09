Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Andrea Iannone e la cantante Elodie. Nessuna crisi o allentamento tra i due come ipotizzavano i settimanali di gossip, anzi il il pilota motociclistico e la regina della musica pop sono più innamorati che mai! Dalla prima uscita in pubblico risalente all’ottobre del 2022, Andrea Iannone per molti è diventato il fidanzato di Elodie, vista la grande fama e popolarità della cantante che ha fatto ballere tutti con la super hit dell’estate “Black Nirvana”. Un’estate che i due hanno trascorso insieme in giro per l’Algarve, in Portogallo, condividendo un viaggio on the road che non dimenticheranno tanto facilmente!

Andrea Iannone, compagno Elodie/ "Famiglia, figli? Al momento sono concentrato sul rientro e il mio prossimo"

Intanto in Italia scoppiava la bomba della separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata e tra i tanti motivi spuntava anche il nome di Andrea Iannone come ipotetico amante di lei. Una separazione dolorosissima per i figli di Alice Campello e Alvaro Morata, ma in cui non c’entra minimamente il fidanzato di Elodie. Il settimanale Oggi ha contattato la cantante che alle insinuazioni e chiacchiericcio sul possibile coinvolgimento del fidanzato ha risposto con una sonora risata!

Alice Campello ha tradito Alvaro Morata con Andrea Iannone? Elodie rompe il silenzio/ Arriva la sua reazione

Andrea Iannone, fidanzato Elodie: tra i due la passione è alle stelle!

Ma quale crisi! Andrea Iannone e la fidanzata Elodie fanno coppia fissa da quasi due anni e chissà che presto non possano anche pensare a qualche progetto di coppia importante. Per il momento è tutto in stand bye visti i tanti progetti in cui è coinvolta Elodie: prima il calendario Pirelli e l’uscita di un nuovo album di inediti in vista del suo primo tour negli stadi italiani e c’è chi ipotizza anche il ritorno della cantante in gara al Festival di Sanremo 2024.

In attesa di scoprire gli impegni della cantante, Elodie ed Andrea Iannone sono stati pizzicati insieme in un ristorante di Milano intenti a trascorrere una cena in compagnia degli amici Diletta Leotta e Loris Karius.

Elodie e Andrea Iannone allontanano le voci di crisi/ Cenetta a Milano e passeggiata tra sorrisi e abbracci!