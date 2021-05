Andrea Iannone e Carmen Victoria Rodriguez fidanzati?/ Pranzo con amici e fuga…

Andrea Iannone ritrova l’amore? Il settimanale Chi, nel numero in edicola dal 12 maggio, pubblica le foto del pilota in compagnia di Carmen Victoria Rodriguez, una bellissima modella venezuelana che, con Belen Rodriguez, ha in comune solo il cognome. Iannone Carmen Victoria sono stati pizzicati insieme durante un pranzo con amici. Per distogliere l’attenzione, come si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini, avrebbero poi lasciato il locale in due momenti diversi. Nessun bacio o gesto d’amore, tra i due, tuttavia, che potrebbero essere pizzicati nuovamente insieme. Il settimanale Chi, infatti, è pronto a monitorare le loro mosse. Tra Iannone e la modella venezuelana, dunque, nascerà l’amore o tra i due ci sarà solo una bella amicizia?

Lo sfogo di Andrea Iannone sulla vita sentimentale

Non è la prima volta che Andrea Iannone si ritrova al centro del gossip. Da quando è tornato ad essere ufficialmente single, i paparazzi non perdono di vista il pilota che, negli scorsi giorni, si è lasciato andare ad uno sfogo sulla propria vita privata smentendo tutti i gossip e pettegolezzi vari. “Tutto ha un limite, anche la fantasia… Basta con queste pseudo fidanzate del sottoscritto. Sono single, mi auguro ora che sia chiaro”, ha tuonato il pilota. Oggi, tuttavia, il settimanale Chi torna a parlare delle sue frequentazioni pubblicando le foto insieme alla bellissima Carmen Victoria Rodriguez. Per il momento, Iannone continua ad essere single e chissà se nelle prossime ore commenterà l’ennesimo gossip sul suo conto.

