Andrea Iannone, fidanzato Elodie/ Le dedica cuori rossi sui social

Andrea Iannone, sostiene Elodie sui social

Elodie è tra i 28 Big in gara al Festival di Sanremo 2023 con la canzone “Due”. Da qualche mese, archiviata la lunga relazione con Marracash e il flirt con Davide Rossi, la cantante è legata ad Andrea Iannone. In occasione del debutto alla kermesse, Elodie ha ricevuto una dedica speciale dal fidanzato. Nelle sue Instagram stories il pilota ha condiviso un post di Elodie corredandolo con l’emoticon di un cuore rosso.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la cantante ha parlato della sua relazione con Andrea Iannone: “Non voglio correre, sono in un momento dove l’amore va nella direzione giusta, anche in modo inaspettato. C’è molto rispetto, tanta bellezza e poche incomprensioni. È un ragazzo pulito, buono, rispettoso, ha tante qualità”. Elodie e Iannone si sono conosciuti la scorsa estate in vacanza in Puglia e sono poi usciti allo scoperto a settembre

Elodie: bionda nel nuovo video di “Due”

Per la sua prima apparizione sul palco di Sanremo 2023 Elodie ha scelto un look total black, ma nel video di “Due” la cantante si presenta in una veste inedita: maxi frangia e biondissimi capelli platino. Nel video ufficiale del brano, diretto dal noto fotografo Giampaolo Sgura, è presente un cast davvero eccezionale: Ornella Vanoni, Michele Placido e suo figlio Brenno Placido, ma anche Vincenzo Crea e Mattia Carrano, protagonista della serie tv Prisma. Oggi, venerdì 10 febbraio, è uscito il nuovo disco di Elodie intitolato “Ok. Respira”. All’interno i già usciti Purple in the Sky, Ok. Respira, Tribale, Bagno a mezzanotte, Vertigine e Proiettili (Ti mangio il cuore), con Joan Thiele, che fa parte della colonna sonora del film di Pippo Mezzapesa.

