Andrea Iannone: flirt con Lucrezia Lando?/ Lei sempre più sexy lo ha resuscitato

Si rincorrono le voci sul presunto flirt tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando. I due concorrenti di Ballando con le Stelle 2021, fino a questo momento, hanno dato la sensazione di essere molto coinvolti nelle loro perfromances, manifestando complicità e forse un pizzico di attrazione. Il motociclista ha avuto le sue gatte da pelare nel corso di queste settimane, ma ha fatto davvero fatica a non incrociare il suo sguardo con quello di Lucrezia.

Andrea Iannone e Lucrezia Lando, Ballando con le stelle/ Dopo il malore, superato il dolore alla spalla?

La sua insegnante, sempre più sexy e affascinante, lo sta conducendo in quest’avventura da Milly Carlucci, lo ha persino resuscitato nel momento in cui Iannone ha toccato il fondo per il malore in diretta. Dopo l’ok del medico e anche grazie a Lucrezia, la settimana scorsa, Andrea è poi riuscito a portare fino in fondo all’esibizione, con una bachata a detta di molti dall’alto tasso erotico.

Andrea Iannone e Lucrezia Lando, Ballando con le stelle/ Dopo il malore il riscatto

Andrea Iannone e Lucrezia Lando, flirt o semplice attrazione?

“Ho avuto problemi gastrici per l’uso eccessivo di antinfiammatori per il dolore alla spalla. Ma voglio esibirmi”, aveva detto Andrea Iannone nell’ultima puntata dopo essersi ripreso dal malore. Buona parte del pubblico, tuttavia, ha pensato che il motociclista, in realtà, non volesse perdersi la bachata con la sua insegnante, per l’occasione fasciata in una tutina nera dalle trasparenze estremamente provocanti.

Lucrezia si è mossa con eleganza e sensualità, scatenando la virilità di Iannone. “Per come è vestita Lucrezia, ho capito perché si è sentito male”, avevano ironizzato Ivan Zazzaroni e Fabio Canino: “Pensavo di vederti mezzo morto e invece eri in gara”, l’eco degli altri giurati. Che sia un flirt o una semplice attrazione non è chiaro, ma ciò che appare certo è come Lucrezia Lando sia stata grado di spronare il suo allievo a tornare in pista.

Andrea Iannone malore a Ballando con le Stelle/ Come sta? "Colpa di antidolorifici"

