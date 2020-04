Andrea Iannone “Giulia de Lellis? Ci voleva maturità per..”/ E su Belen Rodriguez…

Pubblicità

Andrea Iannone continua a rimanere trincerato dietro il suo silenzio che lo ha contraddistinto anche dopo la fine della sua relazione con Belen Rodriguez. La loro storia d’amore si è conclusa dopo grandi annunci da parte della bella showgirl argentina convinta che lui fosse l’uomo giusto, almeno in quel momento. In molti avevano addirittura parlato di un figlio per i due ma poi tutto è sfumato a colpi di selfie sempre più latitanti, di viaggi rimandati e, alla fine, con una relazione che è naufragata lasciando posto proprio al ritorno di Stefano de Martino nella sua vita. Il lieto fine ha fatto felici i fan dell’argentina ma in molti si sono chiesti cosa ci fosse dietro la rottura senza mai una risposta ufficiale e chiara, lo stesso è successo anche con Giulia de Lellis che, dopo tanto amore, è tornata sui suoi passi rifugiandosi in una casa vicino alla sua famiglia ma con Andrea Damante a disposizione. Cosa è successo? Non si sa di preciso ma le parole che Andrea Iannone ha rivelato al settimanale Oggi, lasciano intendere che tutto abbia a che fare con la sua situazione complicata con il lavoro e le accuse che lo hanno travolto.

ANDREA IANNONE DICE LA SUA SU GIULIA DE LELLIS E E BELEN RODRIGUEZ

In particolare, Andrea Iannone spiega: “Io ho il cuore puro. Per poter giudicare bisogna conoscere le cose. Io sono fedele a me stesso, non mi metto certo ora a fare dichiarazioni su quello che è accaduto.. Ho affrontato situazioni difficili, destabilizzanti. Non era e non è semplice starmi accanto se non si ha una certa maturità. Nella buona e nella cattiva sorte? Si dice così”. A quanto pare tutto lascia intendere che il rapporto si sia incrinato proprio per via dei suoi problemi dovuti alla squalifica senza darle contro e senza accusarla. L’unica cosa che ha capito in questo periodo è che “il valore delle persone lo misuri solo quando non è semplice starti accanto”. Il resto verrà a galla nei prossimi giorni?



