Andrea Ippoliti e la tentatrice Zoe fidanzati?/ “Nathaly Caldonazzo è distruttiva!”

Sembra proprio che tra Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo sia davvero tutto finito. I due si sono scontrati al falò di confronto nell’ultima puntata di Temptation Island Vip e hanno chiuso così la loro relazione. Adesso, a qualche giorno di distanza dalla fine del programma, sembra proprio che Andrea Ippoliti abbia detto qualcosa di più su questa relazione alle pagine di Uomini e donne Magazine. In molti sono sicuri che lui abbia trovato conforto tra le braccia della single Zoe Mallucci ma anche lei, tornando ieri pomeriggio sui social, si è detta particolarmente felice ma anche rispettosa delle regole ed ecco perché non potrà ancora rivelare nulla. Dall’altra parte abbiamo Andrea Ippoliti che proprio al settimanale della trasmissione di Maria De Filippi, rivela: “Nathaly non è la donna che fa per me, è stata distruttiva. Troppe diversità e incompatibilità”.

ANDREA IPPOLITI SCARICA NATHALY CALDONAZZO E DI ZOE MALLUCCI DICE…

Andrea Ippoliti ha messo la parola fine alla relazione con Nathaly Caldonazzo spiegando così le loro continue liti (erano in rottura anche quando hanno deciso di prendere parte al programma) e le conseguenze ovvero le azioni che poi sono andate in scena durante Temptation Island Vip: “Io e Zoe ci siamo piaciuti fin dall’inizio. Era la persona più vicina a me. Ho vissuto dei momenti molto belli, ho provato forti emozioni… Credo che avremo modo di approfondire fuori in privato”. Capitolo chiuso quello con Nathaly Caldonazzo che, secondo Andrea, era già tale dopo tre giorni dall’inizio del programma e dalla loro separazione nei rispettivi villaggi: “Oggi è finita e sono molto contento. Non credo che ci sarà una riappacificazione tra noi”. Arriverà anche la risposta della Caldonazzo a questo punto? Siamo sicuri di sì e poi ci sarà da ridere, ma tutto è rimandato alla fine di questa edizione.

