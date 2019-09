Alba Parietti/ “Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti: rapporto malato e narcisista”

Alba Parietti a sorpresa commenta su Instagram il falò di confronto tra Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti andato in scena a Temptation Island Vip 2019. “Per caso guardo sul 5 e vedo Natalie Caldonazzo, una delle donne più belle e pure simpatiche con le quali mi è capitato di lavorare in una situazione mortificante” scrive Alba Parietti precisando quanto quello visto sia “paradossale” e prendendo le difese della ex prima donna del Bagaglino. La Parietti, infatti, parlando all’amica Nathalie scrive: “evidentemente è intrappolata in qualcosa di guasto. Quasi anzi totale masochismo , qualcosa da espiare…” per poi proseguire facendo un discorso generale in cui cita tutte le donne che si lasciano ammaliare e conquistare da amori sbagliati. “Molte donne lo provano questo sentimento. . Un amore così insulso inutile e tossico” – dice la Parietti che poi rivela – “sto scrivendo un libro sul narcisismo e mi fermo a guardare attonita”.

Alba Parietti: “il fidanzato di Nathalie Caldonazzo è un narcisista gigantesco”

Ma non finisce qui, visto che Alba Parietti nel suo lungo sfogo su Instagram punta il dito proprio contro Andrea Ippoliti che descrive come un narcisista dalle dimensioni gigantesche. “Mi viene una rabbia tale che entrerei nel televisore a menare tutti e due” – precisa poi la Parietti – “lui per ovvi motivi . Lei perché è Simpatica , bellissima sensibile …. provo giuro un fastidio terribile a vedere Natalie in questa situazione con un uomo che mi fa prudere le mani e mi istiga il peggio”. Alba si incavola poi anche con l’amica Nathalie Caldonazzo: “ma accidenti tu sei intelligente cosa ci fai in questa situazione?! Lui parla con te dei tuoi anni portati da te come una Dea , come se fossero una malattia , del tuo lavoro come di una cosa di cui vergognarti. Della tua allegria e energia come di qualcosa che devi reprimere . Cerca di demolirti psicologicamente senza avere numeri tra l’altro . È lui colpevole di averti mortificato pubblicamente utilizzando un’altra vittima sacrificale , la prima che aveva a tiro per giunta e da mezz’ora lui sta accusando te. Classico comportamento da narciso ,ma sono tutti così uguali e inutili ?”.

Alba Parietti: “Nathalie Caldonazzo vola via”

La conduttrice ed opinionista televisiva non nasconde di non essere una fan di Temptation Island Vip, ma questa sera la storia di Nathalie Caldonazzo e del fidanzato Andrea Ippoliti hanno attirato la sua attenzione. “Non riesco a non seguire. Non è il mio genere di programma ma la storia è irresistibile per l’argomento che tratto e studio da anni , una patologia diffusa( narcisismo perverso dinamiche sempre identiche con soggetti diversi , in apparenza) e per i miei nervi…..”. La Parietti poi ha parole di fuoco per il fidanzato della Caldonazzo: “lui è il prototipo di tutto ciò da cui allontanarsi , un irrisolto che esibisce il suo sadismo”. Infine le ultime parole sono per l’amica Nathalie: “ti prego rendilo solo e semplicemente ridicolo come merita e vola via … fallo per il genere femminile che merita rispetto e qualche sadica allegra vendetta da queste pochezze”.

