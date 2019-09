Andrea Melchiorre vs Valentina Dallari/ “Droga in esterna? Sfruttato per l’audience”

Andrea Melchiorre si difende dalle accuse di Valentina Dallari. L’ex corteggiatore di Uomini e donne ha rotto il silenzio dopo il retroscena svelato da Valentina Dallari nel suo libro “Non mi sono mai piaciuta..” in cui parla della droga che Andrea avrebbe messo nelle sue scarpe durante un’esterna ai tempi di Uomini e Donne. Con una foto in cui sfoggia il migliore dei sorrisi, a torso nudo mentre si gode la bellezza del mare, Andrea Melchiorre si difende e replica duramente all’ex fidanzata. “Sono dell’opinione che nella vita le cose bisogna guadagnarsele ed allo stesso tempo sapersele tenere e preservare, applicando dei valori VERI, quelli che sono la mia forza. Partendo dai rapporti d’amicizia, nel mio caso sempre gli stessi, da sempre!” – comincia così lo sfogo dell’ex corteggiatore che ha deciso di affidare ai social la sua risposta a Valentina Dallari. Andrea parla così di quelli che sono i suoi valori respingendo tutte le accuse. L’amicizia, il lavoro, lo sport e l’amore sono le cose che lo rendono sereno e felice. Le dichiarazioni di Valentina Dallari, però, lo hanno ferito e sceglie di difendersi con il sostegno di chi lo segue da tempo.

ANDREA MELCHIORRE CONTRO VALENTINA DALLARI: “CI PENSERANNO I MIEI LEGALI”

Negli anni, Andrea Melchiorre è diventato uno degli influencer più seguiti. Nonostante il successo, tuttavia, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha dovuto affrontare numerose situazioni in silenzio, accettando tutto senza replicare. Stavolta, però, ha deciso di parlare per difendersi da un’accusa a cui ha intenzione di rispondere nelle sedi opportune. “Chi mi segue sa quante vicende e quante calunnie ho ricevuto negli ultima 4 anni, senza replicare e dar mai soddisfazione alcuna, senza mai controbattere o dare adito per creare polemiche o gossip. Adesso vengo descritto in maniera non proprio edificante per fatti riguardanti situazioni avvenute anni fa” – sottolinbea Melchiorre. Infine, annuncia di voler agire legalmente per difendere la propria immagibne: “Non sopporto vedere usata e diffamata la mia immagine in dubbi contesti e sfruttata per fare audience. Detto ciò ad ogni azione corrisponde una conseguenza e ci penseranno i miei legali”, conclude.





