Andrea Milko Skofic, figlio Gina Lollobrigida/ “Prima che se ne andasse, ci siamo…”

ANDREA MILKO SKOFIC, FIGLIO DI GINA LOLLOBRIGIDA

Chi è Andrea Milko Skofic, unico figlio della compianta Gina Lollobrigida, la diva del cinema italiano scomparsa lo scorso 16 gennaio a 95 anni? Questo pomeriggio, nel salotto televisivo di “Domenica In”, gran parte della puntata sarà dedicata al ricordo dell’attrice capitolina, spesso ospite della padrona di casa, Mara Venier, nonché sua amica: per questo motivo saranno diversi gli ospiti che si succederanno negli studi di Rai 1 e dunque i riflettori si accenderanno pure sul 65enne nato dalla relazione della Lollobrigida con Milo Skofic, il medico sloveno allora di stanza a Cinecittà che portò all’altare nel lontano 1949. Infatti di recente alcune rivelazioni di Francesco Ruggiero, medico e cardiologo dell’attrice, hanno tirato in ballo non solo Milko ma pure l’ex marito Javier Rigau.

Francesco Ruggiero, chi è cardiologo Gina Lollobrigida/ "Sul figlio mi disse che..."

Nato nel luglio del 1957 dall’unione del medico e della Lollobrigida, Andrea Milko Skofic è l’unico figlio avuto dalla coppia e negli anni ha pure reso la diva romana nonna, con la nascita del nipote Dimitri nel 1994: inizialmente il figlio aveva deciso di seguire le orme della madre intraprendendo la carriera di attore, convolando in seguito a giuste nozze (nel 1990) con la giornalista Maria Grazia Fantasia e lavorando soprattutto nel mondo dello showbiz e anche come produttore cinematografico. Tuttavia, i rapporti tra di loro non sono mai stati propriamente idilliaci come rivelato dalla stessa Gina in alcune interviste televisive e soprattutto per via della lunga querelle, con una coda giudiziaria, che lo ha contrapposto ad Andrea Piazzolla, il factotum della madre accusato di circonvenzione di incapace.

Milko Skofic ex marito Gina Lollobrigida/ "Matrimonio d'interesse ma c'era un motivo"

ANDREA MILKO SKOFIC: “NEGLI ULTIMI GIORNI SIAMO STATI VICINI E…”

Insomma, da una parte i rapporti tesi con mamma Gina e dall’altro la causa contro Andrea Piazzolla che ha fatto diventare Andrea Milko Skofic un personaggio noto alle cronache: di recente, tuttavia, alcune rivelazioni del cardiologo dell’attrice, Francesco Ruggiero (amico di famiglia e colui che l’ha seguita fino agli ultimi giorni di vita), hanno riacceso la polemica. Secondo il medico, infatti, la Lollobrigida gli avrebbe confidato la sua volontà di non lasciare nulla al figlio perché spesso lontano, invece di restarle vicino e accudirla. Tuttavia, Skofic in questi giorni ha raccontato un’altra versione, lasciando intendere che una riappacificazione con la madre c’è stata: “Negli ultimi giorni sono stato io vicino a lei: è morta serena, ma gli scorsi mesi sono stati molto difficili dopo la frattura del femore a settembre” aveva raccontato Milko al ‘Corriere’, aggiungendo che “per la prima volta soltanto attraverso gli sguardi abbiamo ritrovato la nostra complicità”.

Andrea Piazzolla, chi è factotum Gina Lollobrigida/ "La migliore, mi manca da morire"

“Prima che se ne andasse ci siamo guardati e capiti”: così Andrea Milko Skofic sull’addio a mamma Gina. Il 65enne figlio dell’attrice, ospite negli studi di “Storie Italiane”, è da anni al centro della sopra menzionata battaglia legale in merito al fatto che la Lollobrigida sarebbe stata plagiata da Piazzolla, suo assistente personale. Una vicenda che aveva anche contribuito ad allontanare lo stesso Milko dall’attrice: “In questo momento si deve ricordare una persona, non mi importa di quello che si dice” aveva detto tagliando corto sulle polemiche. “Non posso dire molto altro perché ci sono due processi penali il corso” aveva aggiunto prima di lasciarsi andare a qualche rimpianto: “Mi è mancato il tempo con lei per fare le cose che volevo fare… Ci sono molte cose che avrei voluto dirle, abbiamo comunicato con lo sguardo, cose nostre” aveva proseguito, prima di accennare al tardivo ma agognato riavvicinamento: “Sono il figlio, prima che lei se ne andasse ci siamo guardati negli occhi e ci siamo capiti, tutto questo fumo intorno non ha senso”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA