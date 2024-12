Andrea Montovoli, sexy attore italiano nato nel 1985 nel bolognese, ha cominciato la sua carriera molto presto come attore teatrale. Era il 2003, e lui aveva appena diciotto anni. Da lì, è stata un’escalation che lo ha portato fino al successo. Nel 2006, infatti, è arrivato il debutto al cinema con il film “Uno su due” di Eugenio Cappuccino e dopo ancora la tv, con la miniserie di Gabriele Salvatores, “Quo vadis, baby?”. Dunque, un successo importante il suo, che non è stato privo di programmi televisivi di successo, come Ballando con le Stelle e più avanti L’Isola dei Famosi, ma anche Pechino Express e Grande Fratello.

Ivana Spagna ha un compagno? Il matrimonio lampo con Patrick Debort/ Poi il tradimento di Ugo Cerruti

Tra i successi più grandi nel cinema, invece, sicuramente il film “Scusa ma ti voglio sposare” di Federico Moccia, nel quale Andrea Montovoli ha interpretato “l’antagonista” di Raul Bova, quello che gli ruba la fidanzata e futura moglie. Negli ultimi anni, si sono un po’ allentate le partecipazioni a film e i lavori televisivi di Andrea Montovoli, che nel 2021 si è dedicato invece alla scrittura con il romanzo “Io non sono grigio”, edito da Mondadori.

Gemma e Teodoro, genitori di Ivana Spagna/ "Non avevamo una lira ma c'era l'amore"

Andrea Montovoli, chi è? L’arresto e il carcere: “Ero contento”

Non è stata una vita semplice quella di Andrea Montovoli, che ha sofferto particolarmente soprattutto durante l’adolescenza, finendo in brutti giri che avrebbero potuto compromettere la sua vita. Dopo la morte del papà, l’attore è entrato in crisi, avvicinandosi a brutti giri e venendo persino arrestato. Eppure, paradossalmente, è stato proprio questo a salvargli la vita.

“È durato per un paio di anni, anni con queste cattive compagnie che mi hanno poi portato all’arresto. Quando mi arrestarono ero contento, perché erano i carabinieri e non altre persone con cui la mia vita poteva finire” ha raccontato qualche tempo fa, proprio il co-protagonista di “Scusa ma ti voglio sposare”, a Vanity Fair. Proprio in carcere, Montovoli si è avvicinato al teatro, diventando un attore di successo una volta uscito da lì.

Bello Figo accusato di adescare minorenni online/ Lui si difende: "È marketing, chiedo sempre i documenti"