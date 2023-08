Andrea Nicole choc: “Ero 47 chili di lacrime e malessere”/ Sfogo e foto in costume dell’ex di Uomini e Donne

Uomini e Donne, Andrea Nicole Conte torna a parlare del suo dimagrimento e si mostra in costume su Instagram

Lo scorso dicembre, Andrea Nicole Conte tornava a mostrarsi e a parlare con i suoi follower, raccontando di aver vissuto un periodo difficile. L’ex tronista di Uomini e Donne rivelava di aver perso molto peso e di essere arrivata ad odiare il suo corpo e a stare male con se stessa. Un brutto momento che Andrea Nicole è riuscita oggi a superare, ma di cui è tornata a parlare ultimamente sul suo profilo Instagram,

Lavinia Mauro nel mirino degli haters/ Alessio Corvino interviene e sbotta e difende la fidanzata

L’ex tronista ha deciso di rispondere alle domande di alcuni dei suoi follower, mettendo a disposizione su Instagram un’apposita box. È qui che un utente le scritto di aver notato un suo aumento di peso, complimentandosi per la sua bellezza. Nicole non si è sottratta all’osservazione, che è anzi stata spunto per uno sfogo personale, durante il quale ha ammesso di essere finalmente riuscita a ritrovare la sua “serenità mentale”.

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? "Sarà l'ultimo anno in studio"/ L'indiscrezione bomba!

Andrea Nicole Conte: “Ero prosciugata di tutto, ridotta a 47 kg di malessere e lacrime”

“Diciamo che rispetto all’anno scorso qualche kg in più c’è, ma la differenza è che ero prosciugata di tutto, ridotta a 47 kg di malessere e lacrime”, ha esordito Andrea Nicole nella sua risposta al follower. Ha quindi spiegato di aver raggiunto maggiore consapevolezza di se stessa: “Quest’anno ho deciso di fregarmene completamente, di vivere serenamente il mio corpo e la serenità mentale che sto raggiungendo anche se più morbida. – e ancora – Per tornare in forma ho tutta la vita ma deve essere un connubio tra mente e corpo, io mi sto prendendo cura della prima parte per caricare i motori e ripartire ancora più forte di prima.” Un proposito che è stato accolto con grande gioia da tutti i suoi fan più affezionati.

Francesca Sorrentino nuova tronista di Uomini e Donne?/ Spunta la clamorosa indiscrezione













© RIPRODUZIONE RISERVATA