Andrea Nicole, Uomini e Donne/ Corteggiatori in fuga? La tronista…

Prime esterne per Andrea Nicole? Dopo la toccante presentazione a Uomini e Donne e il discorso di Maria De Filippi, per la tronista è arrivato il momento di conoscere i corteggiatori che hanno accettato di partecipare ad un appuntamento al buio. Non si sa se i ragazzi si dichiareranno per lei o per la collega Roberta Ilaria, ma per Andrea Nicole è arrivato il momento di conoscerli meglio attraverso le esterne. Nell’affrontare il suo percorso sul trono, la tronista ha dichiarato che affronterà tutto con l’atteggiamento che ha nella vita di tutti i giorni.

Parlando con Maria De Filippi, la tronista ha spiegato di aspettarsi la fuga dei corteggiatori aggiungendo che è una situazione che vive anche nella vita di tutti i giorni.

Bellissima, sicura di sè e felice della donna che è, Andrea Nicole ha già conquistato il pubblico di Uomini e Donne che le augurano di trovare il vero amore. I corteggiatori che hanno partecipato all’appuntamento al buio non si sono ancora dichiarati. Andrea Nicole troverà il ragazzo con cui iniziare una conoscenza?

Dalle prime anticipazioni, pare che tra la tronista e qualche pretendente, ci saranno delle incomprensioni. Andrea Nicole, però, non ha alcuna intenzione di farsi scoraggiare ed è pronta a mettersi totalmente in gioco per trovare l’amore. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, dunque, Andrea Nicole sarà la protagonista con le sue esterne?

