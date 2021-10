Andrea Nicole, Uomini e Donne/ Dopo il bacio con Ciprian, arriva Simone Cipolloni

Andrea Nicole continua a regalare grandi emozioni al pubblico di Uomini e Donne. Il percorso della tronista è ormai entrato nel vivo. Dopo l’eliminazione di Gabrio che ha deciso di tornare a casa dopo aver visto il bacio tra Andrea Nicole e Ciprian, la tronista sta continuando a conoscere quest’ultimo e Alessandro. Tuttavia, il suo percorso non si è ancora concluso. Se Matteo Fioravanti è giunto all’ultimo capitolo del suo percorso sul trono, Andrea Nicole è ancora lontana da quel momento.

La tronista ha voglia di vivere una vera favola d’amore e per farlo non vuole assolutamente commettere errori conoscendo profondamente i suoi corteggiatori prima di scegliere l’uomo con cui costruire una storia ed è per questo che, alla sua corte, sono giunti nuovi corteggiatori.

Andrea Nicole: per lei arrivano nuovi corteggiatori

Alla corte di Andrea Nicole è giunto un nuovo corteggiatore che, in realtà, è una vecchia conoscenza del pubblico di Uomini e Donne. Si tratta di Simone Cipolloni che ha corteggiato sia Clarissa Marchese che Desiree Popper. Simone è stato anche un tentatore di Temptation Island.

Ora torna a Uomini e Donne per conquistare il cuore di Andrea Nicole anche se non sarà affatto facile. La tronista, infatti, è molto presa da Ciprian: riuscirà a lasciarsi andare anche con il suo nuovo pretendente?

