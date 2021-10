Scelta Matteo Fioravanti, chi è?/ Uomini e Donne: tra Veronica e Noemi…

Scelta Matteo Fioravanti a Uomini e Donne

Matteo Fioravanti ha iniziato il percorso sul trono di Uomini e Donne lo scorso 13 ottobre, ma è pronto a scegliere. Il tronista che si è tuffata nella sua avventura per trovare l’amore e vivere una favola di cui sente fortemente la mancanza, ha conosciuto diverse corteggiatrici, ma tra tutte, quelle che l’hanno particolarmente colpito sono state Noemi Baratto e Veronica. Molto diverse l’unia dall’altra, le due ragazze hanno fatto breccia nel cuore del tronista che, nella nuova puntata di Uomini e Donne, per non prendere in giro nessuno, decide di lasciare la trasmissione facendo la sua scelta.

Un colpo di scena clamoroso quello che Matteo è pronto a regalare al pubblico bruciando così i tempi. Il tronista avrebbe potuto continuare a conoscere le corteggiatrici nello studio di Uomini e Donne ancora per diversi mesi, ma convinto dei propri sentimenti, ha deciso di viverli lontano dalle telecamere.

Scelta Matteo Fioravanti: il tronista esce allo scoperto

Con Veronica, Matteo Fioravanti ha provato immediatamente delle belle emozioni. La corteggiatrice, infatti, ha conquistato le attenzioni del tronista aprendo il suo cuore e raccontandogli cose importanti della sua vita. Con Noemi, invece, c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Il tronista, infatti, ha immediatamente ammesso di essere stato attratto da Noemi dopo averla vista, ma il loro rapporto si è evoluto esterna dopo esterna.

Noemi, infatti, ha fatto fatica ad aprire il suo cuore al punto da non aver raccontato subito i dettagli della sua vita al tronista con cui ha anche discusso a causa di alcune foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Nonostante le incomprensioni, però, Noemi occupa un posto importante nel cuore di Matteo che, ora, è pronto a scegliere la donna della sua vita tra Veronica e Noemi.

