Andrea Nicole, Uomini e Donne/ Esterna con Ciprian? La tronista…

Andrea Nicole si è tuffata nella sua avventura da tronista di Uomini e Donne. Dopo il primo approccio con i corteggiatori, la tronista è uscita in esterna con i suoi pretendenti e tra questi pare ci sia un ragazzo di nome Ciprian che ha attirato la sua attenzione. Dopo i primi dubbi e le prime perplessità dei corteggiatori che, avendo partecipato ad un appuntamento al buio si sono ritrovati spiazzati dal passato di Andrea che ha concluso il suo percorso di transizione otto anni fa diventando ufficialmente una donna, i ragazzi hanno deciso di conoscerla.

Dalle anticipazioni delle prime registrazioni che circolano sul web pare che una delle prime esterne di Andrea Nicole sia stata con un ragazzo di nome Ciprian. Tuttavia, non ci sono altri indizi su come sia andato il primo appuntamento.

Andrea Nicole, la tronista conquista tutti?

Con la sua bellezza, il suo atteggiamento elegante e la sua intelligenza, Andrea Nicole sta conquistando tutti. La tronista di Uomini e Donne è già entrata nel cuore del pubblico che sperano di vedere un trono che si concluda con un lieto fine e che le faccia vivere una vera favola.

Andrea Nicole, tuttavia, ha messo anche in conto un finale diverso da quello che si augura. “E’ andato come mi aspettavo. Ci sono stati pareri contrastanti, quindi nulla che non mi aspettassi, ma sono stata contenta delle risposte che ho ricevuto, sia dei sì che dei no”, ha detto dopo il primo incontro con i corteggiatori.

