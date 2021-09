ANDREA NICOLE, UOMINI E DONNE/ Corteggiatori scappano: “E’ contro la mia natura”

Andrea Nicole, nello studio di Uomini e Donne, ha cominciato a conoscere i suoi corteggiatori. Qualcuno si è detto disposto a conoscerla, mentre altri si sono tirati indietro. “E’ andato come mi aspettavo. Ci sono stati pareri contrastanti, quindi nulla che non mi aspettassi, ma sono stata contenta delle risposte che ho ricevuto, sia dei sì che dei no”, spiega Andrea Nicole. “A me non sono piaciute alcune risposte come quella di un ragazzo che ha detto che ci avrebbe provato prima di sapere la sua storia”, dice Gianni Sperti. Maria De Filippi, poi, fa parlare i corteggiatori presenti in studio. “Io non me la sento, va contro la mia natura”, dice un corteggiatore. Roberta Ilaria, l’altra tronista, difende Andrea Nicole: “Un conto è dire non me la sento, ma dire va contro natura è una cosa forte” (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Andrea Nicole, primi approcci con i corteggiatori

Andrea Nicole è pronta per conoscere i corteggiatori che hanno partecipato all’appuntamento al buio. Nel corso della puntata di Uomini e Donne trasmessa ieri, la tronista, insieme alla collega Roberta Ilaria con la quale, pare, non ci sia alcun tipo di rivalità e sembrano pronte a diventare complici per poter vivere un’esperienza unica e irripetibile, ha visto da vicino i ragazzi. Non riuscendo a vederli bene dalla propria postazione, su invito di Maria De Filippi, Andrea Nicole e Roberta si sono avvicinate ai ragazze memorizzando i nomi dei corteggiatori da cui sono state colpite.

Si tratta, naturalmente, di un semplice interesse fisico che serve ad entrambe per cominciare a conoscere i ragazzi. Per Andrea Nicole che ha ammesso di vivere il trono senza troppe aspettative, è arrivato il momento delle esterne.

Andrea Nicole: esterna a Uomini e Donne con Ciprian?

Bellissima, elegante e raffinata, Andrea Nicole ha conquistato il cuore del pubblico e degli opinionisti di Uomini e Donne. I telespettatori del dating show di canale 5 si augurano che la tronista riesca a conquistare anche il cuore del ragazzo che attirerà le sue attenzioni.

Dopo un primo approccio, per Nicole, è arrivato il momento di uscire in esterna e, dalle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, pare che il primo ragazzo con cui è uscita si chiami Ciprian. L’esterna tra i due sarà trasmessa già nella puntata in onda oggi? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

