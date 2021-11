Andrea Nicole, Uomini e Donne/ La tronista divisa tra Alessandro e Ciprian, ma…

Andrea Nicole tra Alessandro e Ciprian. La tronista di Uomini e Donne torna in onda oggi con un nuovo confronto con i suoi corteggiatori. Dopo aver baciato entrambi e aver ammesso di essere presa sia da Alessandro che da Ciprian, la tronista ha deciso inizialmente di non baciare più per poi tornare sui suoi passi. Entrambi i corteggiatori sono molto presi da Andrea Nicole anche se Ciprian continua a non ricevere molti consensi.

Gianni Sperti, in particolare, ha più volte dichiarato di non fidarsi delle sue intenzioni e di non credere al suo interesse per la tronista che sta affrontando il percorso sul trono a cuore aperto. Se con Ciprian, il feeling è stato immediato, con Alessandro è nato tutto gradatamente.

Andrea Nicole: le parole inaspettare di Alessandro

Alessandro non nasconde il desiderio di lasciare lo studio di Uomini e Donne con la tronista che sta corteggiando. In un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, il corteggiatore si è lasciato andare a dichiarazioni importanti nei confronti di Andrea Nicole:

“Con lei sono sempre stato me stesso, e mi sono comportato in base a quello che sono. Andrea Nicole ha conosciuto la mia autenticità” ha dichiarato Alessandro “Come mi immagino tra dieci anni con Andrea Nicole? In una relazione stabile…mi piacerebbe, anche se è difficile fare previsioni. Vorrei una famiglia tutta nostra, ho sempre desiderato averla perché come ho detto credo sia uno dei valori più importanti”.

