Andrea Nicole, Uomini e Donne/ “Mi sono esposta tanto con Ciprian, ma…”

Andrea Nicole tra Ciprian e Alessandro. Quest’ultimo mostra un po’ d’insofferenza nei confronti della tronista che è molto presa da Ciprian. Il corteggiatore che è rimasto in panchina non nasconde la delusione per non essere uscito in esterna con lei. La tronista si aspettava, a sua volta, più interesse e più messaggi aggiungendo di aver visto tale interesse in Ciprian. “Se hai dubbi su di me dimmelo“, dice il corteggiatore che ribadisce il proprio interesse per la tronista.

Andrea Nicole, poi, svela di essere uscita in esterna solo con Ciprian a cui confessa che non si sarebbe aspettata tante attenzioni da parte sua. Tra i due il clima è sereno, ma il bacio non arriva nonostante la voglia della tronista di baciarlo e l’evidente attrazione fisica tra i due.

Andrea Nicole, basta baci a Uomini e Donne

Basta baci, almeno per ora, a Uomini e Donne, per Andrea Nicole. La tronista, dopo il mancato bacio con Ciprian, confessa di non voler più baciare perchè non vuole fare esterne solo di baci e vuole arrivare ad una scelta consapevole e basata non solo sull’attrazione fisica.

Gianni Sperti continua ad avere dubbi su Ciprian. Ad Ida Platano, invece, piace Ciprian. La dama del trono over, infatti, ammette di vederli bene insieme. Sarà Ciprian, dunque, la scelta di Andrea Nicole?

