Andrea Nicole, Uomini e Donne/ Bacio con Alessandro e viaggio nel passato

Andrea Nicole torna al centro dello studio di Uomini e donne dopo il bacio con Ciprian che non ha convinto Gianni Sperti che continua ad avere dubbi sull’interesse del corteggiatore. Nella puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, Andrea Nicole rivive le esterne fatte con Ciprian e Alessandro. Come raccontano le anticipazioni del Vicolo delle News, Ciprian, in esterna, ha parlato del suo rapporto del padre e della malattia del genitore. L’esterna tra i due si è conclusa con un bacio che, ancora una volta, non ha convinto Gianni Sperti.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 27 ottobre: l'addio di Angela e Antonio?

L’opinionista, infatti, non si fida ancora di Ciprian e, come raccontano le talpe del Vicolo, ha definito il bacio “scontato e costruito” con il corteggiatore che, naturalmente, ha prontamente ribattuto.

Andrea Nicole, l’esterna con Alessandro conquista tutti

In esterna con Alessandro, Andrea Nicole ha aperto il suo cuore facendo un passo nel passato. La tronista, infatti, ha mostrato al suo corteggiatore alcune vecchie foto tra cui quelle della sua infanzia. L’esterna è stata molto intensa e si è conclusa con un bacio che è piaciuto e ha convinto di più.

Roberta Ilaria Giusti, Uomini e Donne/ Luca assente: "Era a cena con una ragazza"

Il bacio con Alessandro non ha provocato particolari reazioni in Ciprian che è stato così accusato da Gianni Sperti di non essere realmente interessato ad Andrea Nicole la quale ha spiegato di non basarsi sulle reazioni dei suoi corteggiatori per una futura scelta che farà esclusivamente tenendo conto dei propri sentimenti.

LEGGI ANCHE:

Tina Cipollari difende Sophie Codegoni al GF Vip/ "So quanto vali, hai la mia stima"

© RIPRODUZIONE RISERVATA