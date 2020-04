Andrea, nipotina di Alessandra Amoroso/ “E’ dolcissima, ha preso tutto da me!”

Andrea è la nipotina di Alessandra Amoroso, la cantante ospite della nuova puntata (in replica) di “Verissimo – Le Storie“, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin e trasmesso sabato 11 aprile 2020 su Canale 5. La cantante di “Immobile” si è raccontata a pochi giorni dal Natale nel salotto della sua amica Silva lasciandosi andare ad una serie di confessioni sulla sua vita professionale, ma anche privata. Oltre a confermare la decisione di trascorrere un anno sabbatico a casa in Puglia con tutta la sua famiglia, Alessandra ha ricordato nonna Maria e ha parlato anche della nipotina Andrea a cui è legatissima. “Lei è dolcissima, è dolcissima, ride sempre, è proprio simpatica” – dice la cantante dopo aver visto un filmato in cui è intenta, proprio con la piccola, a cantare una delle sue canzoni. Alessandra è davvero molto legata alla piccola con cui cerca di trascorrere più tempo possibile quando torna a casa nella sua amata Puglia.

Alessandra Amoroso: “la mia nipotina Andrea è una bella bambina in toto”

Una zia felice e innamorata della sua nipotina Andrea. Così è apparsa Alessandra Amoroso durante l’intervista trasmessa in replica a “Verissimo – Le Storie” di Silvia Toffanin su Canale 5. La ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi parlando della nipotina si è emozionata dicendo: “è una bella bambina in toto, in tutto quello che fa” – per poi precisare – “è molto divertente, ha preso tutto da me!”. L’affetto di Alessandra per la sua nipotina è fortissimo e lo si intuisce anche dalla sua pagina Instagram dove condivide spesso foto proprio con la piccola Andrea. Scatti di vita quotidiana tra una coccola, un bacio oppure qualche faccia divertente. “Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce…” ha scritto in un post la Amoroso, mentre in un altro parlando alla nipote che chiama “sbirulina” scrive #tiamo #zianzacon la mia sbirulina…# casa #amore#lamianuovaera #buon2020″ con tanto di emoticon a forma di cuore.



