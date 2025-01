Andrea Paltrinieri, 49 anni, sarebbe morto suicida in cella poche ore fa a Modena. L’uomo era in carcere dal giugno scorso per il femminicidio della ex moglie, Anna Sviridenko, e si sarebbe tolto la vita nella casa circondariale di Sant’Anna inalando del gas.

Lo riporta Ansa, secondo cui il decesso sarebbe ora al centro di accertamenti per chiarire se si sia trattato di un gesto volontario. Il caso di Anna Sviridenko aveva destato particolare attenzione perché, subito dopo il delitto, Andrea Paltrinieri si era presentato ai carabinieri consegnandone il corpo.

Martina Voce accoltellata dall'ex a Oslo, parla il padre/ "Fatto inimmaginabile, ero convinto fosse morta"

Andrea Paltrinieri suicida 7 mesi dopo l’uccisione di Anna Sviridenko: la ricostruzione del femminicidio

Quasi un anno fa, a giugno, il femminicidio di Anna Sviridenko a Modena. Tra la donna e l’ex marito Andrea Paltrinieri si sarebbe innescata una battaglia per l’affidamento dei figli durante la separazione, poi sfociata nel sangue. L’uomo si sarebbe presentato alla locale caserma dei carabinieri dichiarando di avere con sé il cadavere della donna, poi trovato effettivamente nel bagagliaio del suo furgone parcheggiato all’esterno.

Fortuna Loffredo, la madre chiede trasferimento salma al Nord/ Il padre contrario: "Resterà a Caivano"

La vittima, 40enne di origine bielorussa, sarebbe stata strangolata la notte tra il 10 e l’11 giugno. Nei mesi precedenti alla sua morte, Anna Sviridenko aveva manifestato le sue paure per le condotte dell’ex marito. Andrea Paltrinieri era stato arrestato subito dopo la confessione del delitto, poche ore fa l’epilogo con il suicidio nello stesso carcere in cui era detenuto.