Andrea Perone e Flavio Cattaneo, ex e marito Sabrina Ferilli/ Tradimento, rottura e..

Andrea Perone è l’ex compagno di Sabrina Ferilli. I due si sono conosciuti quindici anni fa durante uno spettacolo al Teatro Sistina, dove era presente anche l’attrice romane. Tra i due è scattato subito il colpo di fulmine, dalla passione è sbocciato l’amore e solo in seguito sono saliti all’altare. L’idillio tra i due è durato molto a lungo; dopo otto anni di fidanzamento Andrea Perone e Sabrina Ferilli si sono sposati. Il matrimonio però non è andato per verso il giusto a causa del tradimento del compagno, che oggi convive con la modella Sara Varone. I rapporti tra i due sono abbastanza sereni, con la linea distensiva dettata dalla Ferilli che vorrebbe mantenere buoni rapporti.

Sabrina Ferilli innamoratissima di Flavio Cattaneo

Oggi, tuttavia, il cuore di Sabrina Ferilli appartiene all’imprenditore Flavio Cattaneo. La sua dolce metà è uno degli imprenditori più popolari in Italia, grazie anche alla storia d’amore con l’attrice romana. Il suo curriculum vanta grandi esperienze e successi, come il ruolo di Direttore Generale della RAI ricoperto nel 2003, ma non solo. E’ stato anche Amministratore Delegato del gruppo ferroviario Italo, e dal 2018, ne è diventato Vice Presidente Esecutivo.

