ANDREA PEZZI/ “Cristiana Capotondi? Mi ha rimorchiato lei!” (Vieni da me)

«Avevo voglia di fare altro, avevo voglia di imparare: quando arrivi a fare qualcosa con un po’ di dignità, rischi di perdere interessante per le difficoltà. C’è sempre bisogno dello stimolo di fare qualcosa di diverso da ciò che siamo: ho fatto l’imprenditore perché è una cosa infinitamente complicata», spiega Andrea Pezzi a Vieni da me a proposito del suo addio alla tv e la nuova vita imprenditoriale. Tanti gli episodi da ricordare, uno riguarda Morgan: «Una volta ho baciato Morgan sulla bocca per uno show, lui mi ha baciato a sorpresa. L’ho scoperto io? Non mi prendo meriti, è un grandissimo talento: ha un talento televisivo, da personaggio». Una battuta su Francesco Mandelli: «Ha fatto un provino ed era sideralmente superiore agli altri ragazzi». Poi sull’amore con Cristiana Capotondi: «Mi ha rimorchiato lei (ride, ndr): lei mi ha ricordato quando ci eravamo incontrati quando era ragazzina. Quando me lo disse, ricordai una battuta in una sua intervista a Kitchen». E svela un aneddoto. «Quando andò ospite a un programma Mediaset, fecero vedere una cosa che aveva fatto da bambino (una pubblicità, ndr) ed io ne ero innamorato: io da bambino ricordo di aver avuto una cotta per quella bambina e ho scoperto solo dopo qualche anno che quella bambina era lei». Infine, sul matrimonio: «Io non so se ci sposeremo, non c’è bisogno. Se me lo chiede… (ride, ndr)». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

ANDREA PEZZI, DA MTV ALL’AMORE CON CLAUDIA PANDOLFI

Andrea Pezzi oggi ospite a Vieni da me: l’ex vj di Mtv ha parlato della sua nuova vita da imprenditore, ma non solo. Il 46enne ha da poco pubblicato un libro, in cui ha parlato della sua carriera: «Mi è capitato di incontrare persone che sono nate in modo fortunato, io credo nei problemi: se sono proporzionali alle tue capacità, è più facile. Se nasci da una famiglia ricca e potente, hai un gradino molto più alto: ciò che sembra facile è più difficile, ciò che sembra difficile potrebbe anche essere più semplice». Una battuta sulla trappola egoica citata nel suo scritto: «Penso a Matteo Renzi, quando è arrivato al 42% ed ha fatto poi il referendum. Il potere e la celebrità fanno un effetto di fiatone, come camminare in riva al mare e poi sull’Everest: in un attimo ti trovi esposto a dinamiche più complesse. In questo gioco tra te e il personaggio, ti incastri: io da ragazzo, a 27-28 anni, sono passato da Mtv a un amore importante (con Claudia Pandolfi, ndr) e mi son trovato l’idolo delle amiche di mia madre in un attimo».

ANDREA PEZZI OSPITE A VIENI DA ME

Andrea Pezzi ha poi parlato della tecnologia: «Io non sono un fan della tecnologia, ho un’azienda che si occupa di questo: è qualcosa che bisogna conoscere se vivi questo tempo. Amo molto la tecnologia perché essendo un potere straordinario, perché obbliga gli uomini a farsi delle domande in più: mi piace ciò che comporta. La scusa è quella di cercare in contrapposizione l’esigenza umana con quella del robot». Poi sull’esperienza in tv sulla Rai con Serenate, al fianco di Fabio Fazio: «E’ stata una bellissima esperienza, mi sono fatto teleguidare ed ho apprezzato molto: Freccero e Fazio mi hanno burattinizzato ed è stato bello mettersi a disposizione di questi due grandi uomini».



© RIPRODUZIONE RISERVATA