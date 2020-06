Andrea Piazzolla, manager Gina Lollobrigida/ Auto di lusso, accuse e rivelazioni

Andrea Piazzolla non ha più bisogno di presentazioni. Quello che un tempo era “solo” il manager di Gina Lollobrigida, pian piano è diventato lui stesso protagonista, nel bene e nel male, della sua storia tra accuse, polemiche, liti e Tribunali, gli stesso che a luglio dell’anno scorso hanno posto l’accento su una situazione poco chiara. In particolare, proprio nelle scorse settimane a Live Non è la d’Urso con ospite Rigau, è tornato alla memoria di tutti il fatto che circa cinque anni fa, Andrea Piazzolla avrebbe venduto tre appartamenti a Roma appartenenti all’attrice per fare “cassa” per la cifra complessiva di 2 milioni e 100 mila euro. Come se questo non bastasse, proprio accedendo ai conti della società, il giovane manager avrebbe provveduto ad alcuni acquisti di lusso che, secondo gli inquirenti, avrebbe rivenduto a stretto giro per versare il ricavato sui conti bancari dei genitori. Sul rapporto tra Andrea Piazzolla e Gina Lollobrigida è subito stato acceso il faro dell’attenzione tanto che il patrimonio della diva è stato messo al sicuro da un procedimento civile in cui è stato nominato un amministratore di sostegno per gestire i beni ritenendola «non in grado di provvedere alla gestione del suo cospicuo patrimonio».

ANDREA PIAZZOLA VITTIMA O CARNEFICE?

Proprio a Domenica Live, Rigau tornando sull’argomento ha toccato l’argomento rivelando anche della vendita di alcuni gioielli importati, gioielli di cui Gina Lollobrigida non si sarebbe mai divisa: “Ricordo che alla vendita dei gioielli io non c’ero più con lei. Era attaccata ai suoi gioielli in maniera enorme. La domenica guardava questi gioielli come una ragazzina, perché le piacevano molto. Da New York era venuto tre volte un uomo noto per comprare i gioielli, ma lei non voleva vendere niente perché non ne aveva bisogno…nel mese di maggio hanno iniziato con la vendita dei gioielli bisogna vedere dove sono andati i soldi. Poco dopo sono stati venduti degli appartamenti”. Rigau sembra pronto a giurare che Andrea Pezzolla sia entrato nella vita della star circuendola, spingendola a denunciare lui e a liberarsi della famiglia che viveva nella depandance (nuora e nipote) e concentrarsi proprio sul suo giovane collaboratore che ha ricambiato questa affetto chiamando sua figlia Gina Jr. Lui continua a negare e anche ospite di Live Non è la d’Urso ha rimandato al mittente le accuse, cosa succederà oggi pomeriggio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA