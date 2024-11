Andrea Preti è uno dei concorrenti della trasmissione – in onda in prima serata sulle reti Mediaset – La Talpa, nuovo format che torna sotto la conduzione di Diletta Leotta dopo quasi venti anni di assenza. Ma andiamo a capire meglio chi è Andrea Preti, cosa fa nella vita e come è cresciuto all’interno del mondo dello spettacolo.

Andrea Preti nasce il 6 Giugno 1988 in quel di Copenaghen, in Danimarca. Inizia la sua carriera come modello dove riscontra un grande successo, grazie soprattutto ad un fisico piuttosto scolpito. Nel 2012 lo vediamo per la prima volta in tv con lo spot pubblicitario della birra Ichnusa, ma è solo l’inizio per lui. Debutta in una fiction tv come Furore, successo del momento su Canale 5.

Poi si cimenta in varie cose e lavora anche ad One More Day dove è il regista e lavora insieme a Stefania Sandrelli. Negli anni gli sono affibbiati diversi flirt e probabilmente anche grazie a questo che Andrea diventa uno dei protagonisti dell’Isola dei Famosi del 2016; durante quell’edizione si fa notare soprattutto per una corsa in spiaggia totalmente nudo e da li è l’inizio totale verso la fama.

Andrea Preti dalla crescita come attore alla vita privata, ha una fidanzata?

Negli anni Andrea Preti partecipa a diversi film interessanti e lo vediamo sempre di più nel mondo della televisione. Partecipa anche alla serie ‘Un professore’ dove interpreta il ruolo di professore, accanto ad Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi. Non solo film in quanto una delle sue passioni è anche la cucina ed Andrea è proprietario a Roma del ristorante biologico Keyfood. La passione per la cucina nasce dall’infanzia in quanto i genitori di Andrea avevano un ristorante a Copenaghen.

I genitori divorziano a pochi anni dalla sua nascita e la madre torna in Italia con Andrea che la segue a Pavia. Il rapporto con il padre è stato talvolta difficile ma negli ultimi tempi si è appianato. Nella sua vita Andrea ha avuto diversi flirt e storie importanti con personaggi illustri come Flavia Pennetta e Claudia Gerini e la relazione con quest’ultima è finita in malo modo.

L’uomo ha accusato l’attrice praticamente di averlo tradito e in generale non gli è piaciuto il suo comportamento. Dal 2020 Andrea ha una relazione con un’altra tennista, Susanna Giovanardi. In campo sportivo non ha avuto lo stesso successo che ha avuto la Pennetta ma sui social con diversi scatti sensuali illumina e incanta, il suo profilo Instagram vanta oltre 170 mila follower. I due stanno insieme da tempo ma cercano di mantenere il riserbo sulla loro relazione.