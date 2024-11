Andrea Preti è un attore ed è uno dei concorrenti della trasmissione tv La Talpa, nuovo format televisivo che vede la conduzione di Diletta Leotta e che andrà in scena Lunedi 18 Gennaio 2024. Andrea Preti è un attore che negli anni ha avuto diversi flirt ma che ha ammesso a più riprese di aver avuto difficoltà con la sua famiglia; andiamo a vedere chi sono.

Da Flavia Pennetta e Claudia Gerini ai flirt con Venus Williams, Andrea ha avuto diverse storie ma mai una storia durata davvero tanti anni, neanche quella con la tennista Susanna Giovanardi che sembrerebbe esser terminata recentemente. Andrea Preti ha sempre annunciato la volontà di metter sù famiglia, soprattutto visto le difficoltà con la famiglia e lui recentemente ha raccontato a Vanity Fair:

“Ho sempre avuto paura di star male in amore, per questo all’inizio sembro molto distante nelle relazioni”. L’attore ha poi spiegato meglio il suo punto di vista ed ha raccontato: “Sono stato molto male per amore ma quando da piccolo ti viene a mancare l’affetto dei genitori, capita che da grande sei più fragile nella vita sentimentale”, ha chiarito Preti.

Nel corso della sua carriera Andrea ha recentemente fatto un film molto autobiografico e lui a Vanity Fair ha raccontato le difficoltà: “I miei hanno sempre lavorato molto nei ristoranti che avevano a Copenaghen, io li vedevo benissimo. Fin da piccolo stavo da solo, a 12 anni mi cucinavo e mi sono trasferito in Italia quando avevo 17 anni”.

Una persona molto dipendente ma un rapporto che potremmo definire freddo o distante quello con i genitori e Andrea ha continuato: “I miei genitori avevano appena divorziato, io l’ho vissuta molto male e per me è stato u vero abbandono. Mio padre stava con un’altra donna e mia madre ha sofferto molto, per questo si è anche ammalata e io le sono stato vicino”.

Il rapporto con il padre poi è stato abbastanza difficile e sempre a Vanity Fair Andrea Preti ha raccontato: “Ho recuperato il rapporto con mio padre pochi anni fa e ora fortunatamente va tutto bene, ma posso dire di non aver avuto una vita semplice”. Ora le cose sembrano andare molto meglio ma Andrea più volte ha avuto problemi ad andare avanti.