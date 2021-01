Andrea Pucci/ “Mai attratto da una secchiona, io un pupo vecchio: mi piace piacermi”

Il comico e conduttore Andrea Pucci torna oggi in Tv in occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip. Sarà proprio lui una delle sorprese della nuova puntata del reality in programma per stasera e stando alle anticipazioni si renderà il protagonista di un piacevole incontro con i Vipponi sempre più preoccupati dal prolungamento del reality. Ma il comico milanese sarà presto anche alla guida dello show di Italia 1, La pupa e il secchione, in onda dal prossimo 21 gennaio. “Lo trovo un esperimento sociale strano e particolare”, ha commentato Pucci tra le pagine del settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni pensando alla trasmissione che mette in sfida bellezza e cultura.

Tuttavia proprio il padrone di casa ha spiegato il segreto che rende possibile l’incontro tra due mondi apparentemente lontani l’uno dall’altro: “l’umanità, il buon senso, il buon umore e la diplomazia”. E lui starà nel mezzo, dal momento che avrà il compito di bacchettarli quando non rispetteranno le regole del gioco ma anche di sostenerli. “Non sono lì per deriderli, ma per ridere insieme delle cose che accadono”, ha aggiunto.

ANDREA PUCCI, UN PO’ SECCHIONE E UN PO’ PUPO

Ad affiancare Andrea Pucci nel corso della sua nuova esperienza televisiva sarà Francesca Cipriani, pupa per antonomasia, rispetto alla quale il comico ha commentato ironico: “Lei vive in un suo mondo dove ha già il 6G, è difficile entrarci. Nella sua simpatia e nell’“arroganza” del suo fisico è divertente”. Rispetto al tema legato alla cultura, Pucci non lo definisce un bene raro ma qualcosa che va sostenuto, altrimenti “la gente si allontana”. Lui stesso non si reputa un grande studioso dalla nascita “ma poi mi sono incuriosito alla vita”, dice, “questa è stata la mia fortuna: andare a conoscere”. Il suo diploma in ragioneria ha rappresentato la più grande soddisfazione per il padre: “Io non ne ho mai fatto uso. Ragioneria mi è servita per ragionare, non per fare i conti. Ero il matto della classe, quello che faceva ridere”.

Tuttavia non è mai stato attratto da una secchiona, ma un po’ secchione lo è nel lavoro: “È un lavoro faticoso. C’è una band e stacchi musicali a seconda dell’argomento di cui si parla. A volte, se le cose non vanno come dico io, mi incendio, impazzisco due minuti, poi mi passa”. E parlando di se stesso ha ammesso: “Sono secchione perché nello sport ho voglia di fare bene e ci tengo a stare bene con me stesso. Sono pupo perché mi piace piacermi. Un po’ un pupo vecchio”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA