Francesca Cipriani a La Pupa e il Secchione/ “Contratto pronto, con lei Andrea Pucci”

Torna nella prossima stagione tv La Pupa e il Secchione, il programma che mette in sfida bellissime pupe con intelligentissimi secchioni e che nella passata edizione condotta da Paolo Ruffini ha visto anche la categoria “viceversa”. La nuova stagione è ormai ai nastri di partenza e si riconferma la presenza di Francesca Cipriani, pupa per eccellenza, mentre prenderà il posto di Ruffini il comico Andrea Pucci. La spifferata è giunta oggi, lunedì 17 agosto, nel corso della nuova puntata di “La famiglia giù al nord”, il programma in onda su Radio RTL 102.5. E’ stato proprio il giornalista ed esperto di gossip, Francesco Fredella, a rivelarlo ai colleghi e speaker Armando Piccolillo e Camilla Ghini ed ai suoi ascoltatori. Parlando proprio di Francesca Cipriani, Fredella ha esclamato: “Vi do l’ultima bomba: l’indiscrezione è che c’è già il contratto pronto per la Pupa e il secchione insieme ad Andrea Pucci, nessuno lo sa e io ve lo dico!”. Dopo il successo in termini di ascolti della passata edizione, pare proprio che Mediaset non voglia rinunciare alla presenza della Cipriani!

FRANCESCA CIPRIANI TORNA A LA PUPA E IL SECCHIONE

L’indiscrezione su Francesca Cipriani protagonista della nuova edizione de La Pupa e il Secchione in realtà era già trapelata nelle passate settimane sempre ad opera di Francesco Fredella che sul quotidiano Il Tempo aveva annunciato il nuovo impegno dell’ex gieffina. “Ci sono riunioni in corso in queste ore. Andrà in onda sicuramente nel 2021, ma le registrazioni sicuramente inizieranno dopo l’estate (in autunno). Il nome che circola in questi giorni è quello di Pucci al posto di Paolo Ruffini. Ma si sta decidendo in queste ore. Non so altro”, aveva raccontato la stessa Cipriani. Adesso però arriva l’indiscrezione bomba secondo la quale il contratto sarebbe ormai prontissimo per entrambi. Intanto, a proposito di Francesca, da pochi giorni ha fatto ritorno a Milano dopo una vacanza in Sardegna tutta al femminile insieme alle amiche, tra cui anche Elena Morali. Nelle prossime settimane, invece, tornerà negli studi televisivi in vista delle registrazioni del programma che qualche anno fa la vide come indimenticabile concorrente.



