ANDREA RIZZOLI, FIGLIO ELEONORA GIORGI/ “Tumore pancras mamma? Possiamo sopravvivere a tutto questo”

“Sono preoccupata per il loro dolore e la loro angoscia”, così Eleonora Giorgi sui figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro. Il primo era presente quando c’è stata la diagnosi del tumore al pancreas per l’attrice. “Un fulmine a ciel sereno, stavamo indagando sui polmoni e avevamo paura di eventuali metastasi. Si prospettava lo scenario più terribile, quindi abbiamo dovuto fare altri esami. Questi sette giorni sono stati difficili, perché non puoi fare nulla, aspettare e sperare”, racconta Andrea Rizzoli a Verissimo.

Così Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro hanno deciso di recuperare il tempo perduto con la madre. “La fortuna ha voluto che nei polmoni fossero altro, quindi possiamo immaginare un cammino per sopravvivere a tutto questo. Sappiamo che dobbiamo affrontare passi complicati, ma speriamo che possa risolversi tutto”, prosegue il figlio di Eleonora Giorgi. Quando Paolo Ciavarro lo ringrazia pubblicamente per il sostegno, Andrea Rizzoli spiega: “Ho perso papà e so che non bisogna mai abbattersi”. (Agg. di Silvana Palazzo)

ANDREA RIZZOLI, CHI E’ IL PRIMO FIGLIO DI ELEONORA GIORGI?

Chi è Andrea Rizzoli, il primo figlio di Eleonora Giorgi? Questo pomeriggio, nel consueto appuntamento domenicale con gli approfondimenti e le interviste di “Verissimo”, nel salotto televisivo di Canale 5 sarà nuovamente ospite Eleonora Giorgi. La 70enne attrice e regista romana, infatti, si racconterà a cuore aperto con la padrona di casa, Silvia Toffanin, partendo proprio dall’annuncio di qualche giorno fa quando, con un post, aveva rivelato di soffrire di un tumore al pancreas a preannunciando la battaglia che l’attende nei prossimi mesi: e tra i primi a reagire all’annuncio della donna erano stati proprio i figli, con Paolo a postare una foto della Giorgi con lui e il fratellastro Andrea. E se in un altro articolo quest’oggi abbiamo parlato del figlio avuto dall’attrice con Massimo Ciavarro, qui accendiamo i riflettori sul primogenito della Giorgi.

Com’è noto, prima di convolare a nozze con l’attore e collega Massimo Ciavarro, Eleonora Giorgi era stata sposata all’editore Angelo Rizzoli, una relazione tormentata anche per via delle vicende giudiziarie in cui fu implicato l’allora marito e che la portarono per un po’ ad allontanarsi dal mondo dello spettacolo: la coppia infatti, dopo essere salita all’altare nel 1979, aveva deciso di divorziare nel 1984, ma già pochi mesi dopo le nozze aveva dato alla luce il loro unico figlio Andrea (1980). Dell’uomo, il grande pubblico conosce meno rispetto a Paolo Ciavarro che oltre a essere più attivo sui social, ha partecipato a due reality show e in più è finito al centro delle cronache rosa dopo essersi fidanzato con Clizia Incorvaia. Invece di Andrea, oggi 43enne e lontano dallo showbiz, si sa poco dal momento che il figlio di Rizzoli non solo pare non avere profili social seguitissimi come il fratellastro è anche molto riservato e al momento non sappiamo nemmeno con certezza se abbia una relazione sentimentale.

PAOLO CIAVARRO, “CON ANDREA CI SIAMO UN PO’ ALLONTANATI MA…”

“Grazie per lo straordinario amore che mi hanno testimoniato, a un livello che non immaginavo” aveva detto Eleonora Giorgio a proposito dei due figli e dell’affetto rivoltole dopo la scoperta del tumore al pancreas. A proposito di Andrea Rizzoli, anche il suo nome era balzato in passato agli onori delle cronache per via di questioni sentimentali: il figlio di Angelo infatti era stato protagonista del matrimonio ‘lampo’ con Alice Bellagamba, nota per essere stata anche ex ballerina di “Amici” di Maria De Filippi. “Lei è la donna della mia vita, la mattina è come svegliarmi al fianco di un piccolo sole” erano state le parole di Rizzoli jr. all’indomani delle nozze. Parole al miele che, tuttavia, non lasciavano presagire quello che sarebbe successo di lì a breve…

Dopo la luna di miele in Sri Lanka e qualche tempo assieme, la coppia è scoppiata: anche se i motivi della loro repentina separazione non sono mai stati resi noti (e con Rizzoli sempre rimasto molto abbottonato sull’argomento): “Sentivo di non stare bene. Non c’è mai stato un altro, e nemmeno un motivo scatenante, o un litigio. Semplicemente non provavo più nulla, se non stima e affetto” aveva raccontato la Bellagamba in una intervista concessa al magazine ‘Vanity Fair’. Commentando invece la relazione del fratello con Clizia Incorvaia ai tempi del “Grande Fratello”, Andrea aveva speso parole affettuose per Paolo, svelando anche qualcosa a proposito dei loro rapporti: “Era un po’ che non ti vedevo così innamorato a struggerti e non ti nascondo che mi ha fatto un po’ ridere. Devi avere il romanticismo di mamma nel sangue” gli aveva detto in diretta. “Con Andrea ho un ottimo rapporto. Ci siamo un po’ allontanati, cioè ci vediamo molto meno. Non l’ho mai visto come un fratellastro, una parola bruttissima tra l’altro. Non parlo molto di lui come di mio padre” erano state le parole di Ciavarro sbottonandosi per la prima volta su Andrea.











