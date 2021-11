Andrea Roncato e Stefania Orlando perchè si sono lasciati?/ “È stata lei, messaggio e una chiamata…”

Andrea Roncato è stato il marito di Stefania Orlando alla fine degli anni novanta. Hanno trascorso sei anni della loro vita insieme, l’uno al fianco dell’altra, prima di sprofondare in una crisi che li ha portati a dirsi addio. Tra i due sono volati stracci per anni, pare a causa di una relazione extra coniugale che Stefania Orlando avrebbe avuto con Paolo Macedonio, conosciuto sul set de “I Fatti Vostri“. Quella con Macedonio, attore e doppiatore classe 1973, è stata una passione passeggera. Decisamente diversa, invece, la relazione intrapresa con Simone Gianlorenzi, suo attuale marito, con cui sembra aver trovato equilibrio e soprattutto il vero amore.

Non molto tempo fa il suo ex, Andrea Roncato, aveva usato parole pesanti per descrivere il suo rapporto con Stefania, attribuendo alla showgirl molte responsabilità per la fine della loro storia. “E’ stata Stefania a lasciarmi mentre ero in viaggio verso Salerno con il mio autista per uno spettacolo. Un messaggio e una telefonata: ha detto che sarebbe andata via di casa lasciando i cani”, aveva raccontato l’attore.

Andrea Roncato, ex marito di Stefania Orlando: quante incomprensioni in questi anni

Tra Andrea Roncato e Stefania Orlando, le incomprensioni e le stoccate si sono susseguite per anni. Anche quando lei ha voltato definitivamente pagina, promettendosi a Simone Gianlorenzi. L’ex marito Roncato, infatti, non ha mai visto gradito i commenti di Stefania sul loro passato e spesso l’ha invitata a guardare in casa propria e a non riprendere certi argomenti.

Allo stesso modo ha manifestato un certo livore nei confronti della Orlando, quando qualcuno ha sottolineato i suoi passi avanti in carriera. “C’è chi dice che abbia un grande curriculum e che io non abbia fatto nulla. Ma lei in venti anni ha venduto solo materassi”, una delle sue ultime stoccate.

