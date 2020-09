Andrea Roncato, ex marito Stefania Orlando/ Foto, la sua nuova vita con Nicole

Andrea Roncato non entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 5. Anche se l’ex moglie Stefania Orlando sarà fra i concorrenti che conosceremo oggi, venerdì 18 settembre 2020, l’attore ha già detto la sua in merito ad un’eventuale ospitata. “Confronto in diretta? Non ci penso proprio”, ha detto di recente al settimanale Mio, “Io e Stefania siamo stati sposati per due anni, ma da 23 anni a questa parte io non c’entro più niente con lei. Chiameranno suo marito”. Roncato si è spinto anche oltre nelle sue dichiarazioni: non ha intenzione di seguire la Orlando in tv o sostenerla con il televoto. Non crede inoltre che la neo concorrente possa fare delle scomode dichiarazioni nei suoi confronti. “Se lei reputerà giusto raccontare di me, va bene, ma non andrei in tv a litigare”, ha aggiunto. Il matrimonio fra i due, va ricordato, è durato solo due anni e terminato alla fine degli anni Novanta. Nel 2017 poi Roncato si è sposato con Nicole Moscariello. Questo non vuol dire però che Andrea non sia consapevole di tutto ciò che è andato storto nel suo rapporto con la Orlando. Trascorreva ogni notte fuori, assumeva cocaina. “Stefania ha sofferto molto e non me lo perdonerà mai”, ha raccontato in passato. La Orlando in realtà è ancora in attesa di scoprire come mai fra loro non ci sia ad oggi un rapporto di amicizia.

Andrea Roncato, ex marito Stefania Orlando: ora felice con Nicole

Andrea Roncato è innamoratissimo della moglie Nicole Moscariello. I due si sono presentati alla Mostra del Cinema di Venezia pochi giorni fa e hanno solcato il Red Carpet. E’ sui social però che l’attore ha voluto destinare un pensiero speciale alla consorte: “Il premio sei tu”, ha scritto allegando uno scatto che li vede proprio in laguna. Clicca qui per guardare la foto di Andrea Roncato e Nicole Moscariello. L’attore ha quindi voltato pagina in modo definitivo e sembra proprio che queste seconde nozze gli siano servite per voltare pagina anche in campo sentimentale. In passato è stato sposato con Stefania Orlando, una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5, che continua a menzionarlo spesso nelle sue interviste. “Amo mia madre e sono stanca di vedere questi articoli di una sfigata che di lavoro fa solo interviste tirando in ballo Andrea e mia madre”, ha detto in passato su Instagram Stories la figlia della Moscariello, Giulia Elettra Goretti, “Cara Stefania trovati un altro lavoro e parla di quel povero uomo che hai sposato e hai accanto da non so quanti anni”.

Foto, “il mio premio sei tu”

